Xe tay ga Honda Genio sắp bán chính hãng tại Việt Nam?

Sau khi trình làng một số mẫu mã mới trong năm 2021, Honda vừa có động thái mới trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam. Theo dữ liệu từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda đã nộp hồ sơ đăng ký và được cơ quan này cấp chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với dòng xe Honda Genio.

Hình ảnh chứng nhận bản quyền thiết kế của mẫu xe ga này xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ phát hành tháng 12.2021. Trong đó, chủ sở hữu của sản phẩm này là Công ty trách nhiệm hữu hạn Honda (Honda Motor Co., Ltd).

Phía Honda Việt Nam chưa chính thức xác nhận thông tin về việc sẽ phân phối chính hãng Genio tại Việt Nam. Tuy nhiên, động thái của hãng xe Nhật Bản cho thấy mẫu xe tay ga này cũng đã nhắm đến khách hàng tại Việt Nam.

Thực tế những năm gần đây, Honda Genio đã được một số đại lý xe máy không chính hãng phân phối theo diện xe nhập khẩu. Hầu hết các phiên bản Honda Genio bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia, có giá bán từ 32 - 35 triệu đồng.





Genio là dòng xe tay ga phổ thông, thiết kế nhỏ gọn tương tự Honda Scoopy nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, tiết kiệm để đi lại hàng ngày trong thành phố.

Honda Genio phân phối tại Indonesia cũng như xuất khẩu sang Việt Nam được trang bị bảng đồng hồ màn hình LCD, cổng sạc USB, hộc chứa đồ 14 lít đặt dưới yên xe, đèn pha cùng đèn hậu sử dụng đèn LED và hệ thống phanh CBS gồm phanh đĩa trước và phanh đùm phía sau.

Honda Genio sử dụng động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn SOHC dung tích 110 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Honda Genio cũng được trang bị bộ đề mới ACG, giúp xe khởi động êm ái hơn cùng tính năng tạm ngắt động cơ Idling Stop System (ISS).