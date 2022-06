Xe thô sơ, biết sai nhưng không biết sợ

PC08 cho biết trong năm 2022, công tác xử lý xe thô sơ, xe tự chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cứ mỗi đợt ra quân, CSGT lại phát hiện, xử lý nhiều xe thô sơ vi phạm an toàn giao thông, nhiều trường hợp bị giữ xe, xử phạt xong tái phạm.

Mới đây, ngày 31.5, Đội CSGT An Lạc, thuộc PC08, Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra, xử phạt nhiều người chạy xe 2 bánh, 3 - 4 bánh thô sơ chở hàng cồng kềnh, trong đó có người bị tịch thu 4 - 5 chiếc xe thô sơ từ đầu năm đến nay. Theo đó, anh T.M.T (32 tuổi, ngụ Q.8) không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy thô sơ kéo theo thùng chở khoảng 10 bình nước lọc bị Đội CSGT An Lạc dừng xe kiểm tra. Anh T. nói: “Tôi không có loại giấy tờ nào hết, xe này của chủ đưa. Tôi biết lỗi sai mà, từ đầu năm đến nay, tôi bị CSGT phạt, tịch thu 4 - 5 chiếc xe rồi. Nhưng mà ông chủ chấp nhận đóng phạt vậy đó”.

Chạy ẩu, chở hàng sai chức năng

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết hầu như ra đường là gặp xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh. BĐ 19368 mô tả: “Mấy xe này chạy không biết người chạy kế bên, thích là tấp, là de lui như đường không người. Đường sá kẹt xe cũng phần nào do xe thô sơ, xe tự chế. Lúc bị CSGT phạt thì nhìn đáng thương, nhưng lúc không có CSGT thì ai cũng biết mấy xe này như thế nào rồi. Phải có chế tài nghiêm để giao thông an toàn”.

BĐ Khanh Phan Hong bày tỏ: “Đi trên đường thấy xe thô sơ 3, 4 bánh còn ớn hơn xe container. Họ chở hàng cồng kềnh và chạy rất ẩu. Cần xử lý triệt để vì nhiều nơi chính quyền đã có hỗ trợ chuyển đổi”.

BĐ tranquockhanh…@gmail.com cho rằng : “Những người điều khiển xe máy lôi và xe ba gác chạy rất ngang tàng, rất dễ gây tai nạn cho người khác. Nhiều xe ba gác chở sắt thép xây dựng dài khủng khiếp, có thể đâm vào người lưu thông phía trước và cả phía sau, trong khi những xe này chỉ được chở đồ gọn trong thùng xe. CSGT cần tuần tra, kiểm tra thật kỹ những dạng xe này để trả lại an toàn cho đường phố...”.

Mưu sinh nhưng đừng làm phiền người khác

Hầu hết người chạy xe thô sơ vi phạm an toàn giao thông bị xử lý đều nại lý do mưu sinh, hoàn cảnh khó khăn. “Các ông bà, cô chú, anh chị em đều có quyền mưu cầu cuộc sống. Nhưng không thể lấy đó làm lý do biện minh cho việc vi phạm pháp luật, gây hại và làm phiền tới những người khác”, BĐ Hoàng Lão Tà nêu ý kiến.





Cùng quan điểm này, BĐ Quốc Cường Hứa đề nghị: “Rất mong các anh CSGT xử lý nghiêm. Vì những xe này chạy rất ẩu, gây nguy hiểm cho người khác. Tất cả mọi người tham gia giao thông đều phải tuân thủ pháp luật. Các vị cứ viện vào hoàn cảnh khó khăn mà gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, chạy ẩu, đậu xe bừa bãi, xả rác v.v...”.

Nguy cơ tai nạn do xe thô sơ, xe tự chế gây ra là rất lớn, nhiều BĐ cho rằng không chỉ phạt, thu giữ mà còn cần dẹp bỏ, tiêu hủy. “Xe không có giấy tờ hợp lệ, xe sử dụng quá niên hạn thì đề nghị đem tiêu hủy. Chứ nếu đem về bãi, thanh lý, mua được, lại mang ra sử dụng, như bắt cóc bỏ dĩa”, BĐ Phan Vinh đề xuất.

“Cần cấm xe thô sơ, xe tự chế làm mất mỹ quan thành phố và gây nguy hiểm cho người đi đường, dễ gây tai nạn”, BĐ Saudua đồng tình.

Trong khi đó, BĐ T.C nêu góc nhìn: “Nên quản lý bằng cách đăng ký, đăng kiểm và buộc có bằng lái tương ứng. Chứ cấm mà không có phương tiện thích ứng với điều kiện phát triển của xã hội thì phải làm sao? Không lẽ không mưu sinh. Khổ cho dân nghèo mà khó xử cho người thi hành nhiệm vụ”.