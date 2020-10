Luyện tay lái bằng dàn xe… tiền tỉ của Mercedes

Đến hẹn lại lên, Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz 2020 (MBDE) đã trở nên quen thuộc với người yêu xe, đặc biệt là xe sang tại Việt Nam. Bởi lẽ, năm 2020 đã là lần thứ 17 sự kiện này mang đến cơ hội “rèn tay lái” cho những người tham gia. Khác với những lần trước, để tăng tính thú vị và độ thử thách cho các tay lái, năm nay ban tổ chức mở rộng quy mô, cũng như tăng tính trải nghiệm cũng như độ khó trong các bài thử.

Theo đó, Mercedes-Benz Việt Nam mang đến trường đua Đại Nam gần 30 xe để người tham gia lái trải nghiệm, bao gồm cả xe sedan lẫn SUV, từ C180 đến S450 L, từ GLC 200 đến GLS 450 4MATIC, GLB - xe SUV đô thị 7 chỗ ngồi cũng như xe hiệu năng cao A 35 4MATIC sedan hay GT 53 4MATIC+ 4 cửa Coupe.

Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz năm nay quy tụ gần 30 xe, từ sedan đến SUV

Trong phần “rèn tay lái”, bên cạnh những bài tập cơ bản, các tay lái có thêm trải nghiệm nâng cao với 4 bài thi có tính phấn khích cao giúp các tay lái cảm nhận khác biệt của xe sang khi kích hoạt tính năng, công nghệ an toàn.

Ngay bài thi đầu tiên, các tay lái đã phải đối mặt với thử thách lớn khi phải drift xe trong điều kiện đường ướt trơn trượt. Chưa hết, để "tăng độ khó cho game", trên những chiếc xe lái thử ban tổ chức còn trang bị vỏ lốp Easy Drift khiến độ bám đường của xe giảm đáng kể, đồng thời tắt hệ thống cân bằng điện tử ESP. Theo huấn luyện viên, để thực hiện được kỹ năng này đòi hỏi người lái phải phối hợp thao tác nhịp nhàng giữa chân ga và đánh lái để chiếc xe không bị trượt khỏi quỹ đạo di chuyển.

Bài thi kiểm soát trượt với vỏ Easy Drift đòi hỏi các tay lái phải phối hợp chân ga và đánh lái linh hoạt

Ở bài thi thứ hai (Lead and follow), các tay lái lần lượt thực hiện nhiều kỹ năng hỗn hợp. Ngoài lái trải nghiệm và hiểu hơn về ra vào cua theo vạch đường đua lý tưởng, các tay lái "mướt mồ hôi" khi liên tục điều khiển xe qua các góc cua gấp tay áo hay những đoạn zíc-zắc ở tốc độ cao. Bài thi này giúp các tay lái nâng cao kỹ năng xử lý, đồng thời cảm nhận rõ hơn về việc giữ khoảng cách ở tốc độ cao, giúp người lái tăng khả năng xử lý khi di chuyển trên cao tốc.

Với bài Lead and follow, các tay lái cũng "mướt mồ hôi" khi phải lái xe qua các góc cua gấp hay những đoạn zíc-zắc ở tốc độ cao

Hai bài thi cuối cùng mang đến nhiều thử thách nhưng không kém phần thú vị. Với bài thi thứ 3 (Đua xe đường thẳng quay đầu), dù khá quen thuộc nhưng nếu không duy trì sự tập trung và độ chính xác, các tay lái cũng gặp khó. Theo huấn luyện viên, bài tập này rất cần thiết và thực tế bởi nó góp phần giúp các tay lái rèn luyện kỹ năng lái xe tăng tốc, phanh gấp và quay đầu xe ở cự ly hẹp.

Trong khi đó, bài tập Gymkhana cuối cùng mới thực sự "xương" nhất với các tay lái. Đến với bài tập này, người lái phải điều khiển chiếc xe chạy đua với thời gian khi cho xe luồn lách qua "ma trận cọc" thiết kế theo sa hình số “25” nhanh và chuẩn xác nhất. Chính vì vậy, để có thể vượt qua thử thách này, đòi hỏi các tay lái phải phối hợp linh hoạt nhiều kỹ năng, từ điều phối chân ga/chân phanh cho đến khả năng bao quát, quan sát.

Hai bài thi cuối cùng thực sự "gai góc" khi các tay lái phải vận dụng cùng lúc nhiều kĩ năng, đồng thời phải "chạy đua với thời gian" nếu muốn là người chiến thắng

So với Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz những năm trước, các bài tập năm nay có độ khó cao hơn cũng như đòi hỏi kỹ năng và sự tập trung cao của các tay lái tham gia. Hãng xe Đức hy vọng những kỹ năng lái xe thông qua các bài thi này sẽ giúp các tay lái tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống khi tham gia giao thông, cũng như nhận thức được những giới hạn an toàn khi lái xe hàng ngày.

Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz 2020 diễn ra từ ngày 30.9 đến 4.10 tại trường đua Đại Nam, tỉnh Bình Dương. dự kiến có hơn 1.000 khách mời đến lái trải nghiệm và cấp chứng chỉ tham gia.