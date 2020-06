Đừng lấy tính ‘đàn bà’ ra dè bỉu phụ nữ lái ô tô!

Phụ nữ lái ô tô yếu và dễ “gây họa” theo tôi nghĩ phần nhiều do chị em ít được lái xe hơn so với cánh mày râu, chứ không hẳn do đặc tính về giới hay bất cứ lý do cảm tính nào khác.

Phụ nữ lái ô tô thường bị nhìn với ánh mắt kì thị và dè bỉu Phụ nữ lái ô tô thường bị nhìn với ánh mắt kì thị và dè bỉu