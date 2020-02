Những điều không phải ai cũng biết về dàn xe cảnh sát Dubai

Bên cạnh những siêu xe triệu đô như Bugatti Veyron, Ferrari FF, Lamborghini Aventador hay mẫu xe bay Hoverbike S3 2019… Cảnh sát Dubai vừa được chính phủ nước này trang bị chiếc SUV hoàn toàn mới mang tên Giath.

Mẫu xe này do W Motors sản xuất. Công ty này từng được biết đến với siêu xe Lykan Hypersport. Chiếc Giath do W Motors chế tạo dành cho cảnh sát Dubai sở hữu thiết kế ngoại thất hầm hố, đồng thời lắp đặt hệ thống trí tuệ nhân tạo với khả năng nhận diện phương tiện đang được cảnh sát Dubai theo dõi. Ngoài ra, Giath còn được trang bị hệ thống bảo mật do Safe City Group - một công ty bảo mật máy tính có trụ sở tại Abu Dhabi cung cấp. Trong quá trình tuần tra, Giath cũng có hệ thống truyền thông tinh trực tiếp đến sở chỉ huy.