150 triệu đồng có nên mua xe cũ Daewoo Matiz nhập từ Hàn Quốc?

Trước khi thị trường xe nhập khẩu phát triển mạnh, Daewoo Matiz Super được lắp ráp chủ yếu ở Việt Nam vẫn độc chiếm phân khúc xe cỡ nhỏ với mức giá luôn dao động trong khoảng thời gian dài là 13.000 USD. Sự xuất hiện của phiên bản mới số tự động đang là sự lựa chọn mới, một hình ảnh mới của Matiz đã quá quen thuộc tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, với kinh phí 150 triệu là có thể mua được một chiếc Daewoo Matiz nhập khẩu đời 2008. Đây là dòng xe Matiz thế hệ thứ 2, có thiết kế tương tự Chevrolet Spark 2009 lắp ráp tại Việt Nam. Tuy vậy, khác với xe trong nước, các mẫu xe nhập khẩu được trang bị hộp số tự động.

Daewoo Matiz chỉ phù hợp đi phố. Nếu thường xuyên đi xa, nên chọn các dòng xe cũ có kích thước to hơn

Một số phiên bản cao cấp còn có các tiện nghi không ngờ như điều hòa tự động, phanh ABS, gương chiếu hậu chỉnh điện, đặc biệt là có cả bản trang bị cửa sổ trời, tính năng mà nhiều dòng xe hạng A đời mới ngày nay không có.

Daewoo Matiz Super đời 2008 có chiều dài cơ sở 2.340 mm và kích thước thân xe dài, rộng, cao lần lượt 3.495 mm x 1.495 mm x 1.485 (mm). Thông số thậm chí nhỏ gọn hơn nhiều dòng xe cùng phân khúc hiện nay, do đó rất dễ lái trong đô thị.

Cụm đồng hồ tốc độ được đặt ở giữa khoang lái khá lạ mắt

Tuy không có gì thay đổi nhiều so với đời đầu nhưng Daewoo Matiz Super luôn tạo một cảm giác mới cho không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng hơn. Điểm thu hút và đáng quan tâm nhất chính là bảng táp-lô xe, toàn bộ đồng hồ được chuyển ra chính giữa, khu vực bên trái chỉ còn hệ thống đèn báo. Xe được trang bị thêm công tơ mét điện tử tích hợp tính năng đo hành trình.

Xe trang bị động cơ xăng 0.8L S-TEC I3 hoặc động cơ 1.0L S-TEC I4. Hộp số tay 5 cấp được lắp trên cả 2 phiên bản. Chương trình Đánh giá Xe mới châu Âu (European New Car Assessment Programme) đã cho mẫu xe Daewoo Matiz thang điểm 3/5 về độ an toàn đối với người lớn, 2/4 về độ an toàn đối với người đi đường.

Không gian bên trong khá hạn chế do kích thước xe thuộc diện nhỏ nhất phân khúc xe phân khúc A

Xe sử dụng bộ lốp 155/65 cùng dàn la-zăng 13 inch. Đây là cấu hình cơ bản, nếu bạn muốn thay thế và đổi dàn la-zăng hợp thời trang và bộ lốp béo thì cũng không phải là điều khó khăn hay quá tốn kém. Nhằm nâng cấp và đảm bảo cho khách hàng, hãng xe Hàn đã trang bị thêm cho Daewoo Matiz Super một túi khí cho người lái và hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Giá bán của Daewoo Matiz Super đời 2007 - 2009 hiện tại ở Việt Nam dao động trong khoảng 100 - 150 triệu đồng tùy tình trạng xe cũng như phiên bản thường hay cao cấp. Với đặc tính dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng, đây là mẫu xe đáng mua nếu nhu cầu chỉ sử dụng trong đô thị. Với những ai thường xuyên đi cao tốc hay xa lộ, nên chọn các dòng xe cũ có kích thước lớn hơn.