6 vụ triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam năm 2019

Cùng với hơn 300.000 ô tô bán ra thị trường, theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong năm 2019 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai 35 đợt triệu hồi ô tô để khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, vận hành.

Năm 2019, các thương hiệu ô tô hoạt động tại Việt Nam triển khai 35 đợt triệu hồi với gần 100.000 xe

Tổng lượng ô tô “lãnh án” triệu hồi tại Việt Nam trong năm 2019 lên đến gần 100.000 chiếc, bao gồm nhiều mẫu mã, thương hiệu khác nhau. Trong đó, Ford Việt Nam tiến hành 2 đợt triệu hồi lớn nhất đối với gần 40.000 xe Ranger. Xpander giúp Mitsubishi có bước “nhảy vọt” về doanh số bán nhưng cũng là cái tên đình đám nhất khi trở thành tâm điểm của đợt triệu hồi hơn 14.000 chiếc do bị lỗi bơm xăng... Ngoài ra còn hàng ngàn ô tô của các thương hiệu như Toyota, Subaru, Mercedes-Benz hay Lexus... cũng dính lỗi và được triệu hồi để sửa chữa. Dưới đây là 6 vụ triệu hồi ô tô lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2019:

1. Ford triệu hồi 30.859 xe Ford Ranger, Everest bị lỗi túi khí

Công ty cung cấp túi khí ô tô Takata đã tuyên bố phá sản từ năm 2017 nhưng di chứng từ cuộc khủng hoảng của nó để lại vẫn tiếp tục “làm khổ” các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Trong năm 2019, gần 31.000 xe của Ford tại Việt Nam trang bị túi khí bị lỗi của Takata đã phải triệu hồi.

23.406 xe Everest tại Việt Nam được xác định bị lỗi túi khí

Trong đó, có đến 23.406 xe Everest sản xuất tại nhà máy Ford Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 31.5.2005 đến ngày 27.8.2015. Số lượng 7.453 xe phải triệu hồi còn lại đều là các phiên bản của mẫu bán tải Ranger sản xuất trong 2 giai đoạn từ 2.2.2004 đến 31.3.2009 và từ 22.11.2007 đến 10.10.2011 tại nhà máy Ford Thái Lan, do Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay khách Việt. Các xe Ford bị ảnh hưởng đều được xác định sử dụng túi khí Takata.

Các xe Ranger bị triệu hồi do lỗi túi khí được sản xuất trong 2 giai đoạn từ 2.2.2004 đến 31.3.2009 và từ 22.11.2007 đến 10.10.2011 tại nhà máy Ford Thái Lan

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, cuối tháng 7.2019, Ford Việt Nam đã phối hợp với các đại lý ủy quyền tiến hành triệu hồi để kiểm tra, thay thế túi khí phía trước bên trái hoặc bên phải trên các xe Ford Everest, Ranger bị ảnh hưởng.

2. Ford triệu hồi 25.288 xe Ford Ranger bị lỗi ống dẫn dầu phanh

Vận đen tiếp tục đeo bám Ford Ranger trong năm 2019. Cùng với lỗi liên quan đến hệ thống túi khí Takata, mẫu bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam tiếp tục “lãnh án” triệu hồi vào tháng 6.2019 sau khi bị phát hiện dính lỗi ống dầu phanh phía trước.

Ford Ranger bị lỗi ống dầu phanh trước

Tại thời điểm đó, Ford xác định ống dầu phanh trước (đoạn ống mềm) có thể đứt sợi bố lớp trong tại đoạn uốn cong trong một số điều kiện vận hành. Điều này làm giảm liên kết và gây phồng rộp ống dầu hoặc rò rỉ dầu phanh. Tổng cộng có đề 25.288 xe Ford Ranger do Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối bị lỗi. Tất cả được xác định sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 1.3.2016 đến 16.4.2018.

3. Mitsubishi triệu hồi 14.051 xe Xpander bị lỗi bơm nhiên liệu

Mitsubishi Xpander được xem là một trong những mẫu xe “đình đám” nhất tại Việt Nam trong năm 2019. Không chỉ liên tục lập nên kỷ lục về doanh số bán hàng, mẫu MPV 5+2 chỗ ngồi này còn khiến hàng ngàn khách hàng lo lắng khi dính lỗi ở hệ thống bơm nhiên liệu.

Mitsubishi Xpander được xem là một trong những mẫu xe “đình đám” nhất tại Việt Nam

Đầu tháng 6.2019, một số người dùng xe Xpander tại Việt Nam lần lượt phản ánh mẫu xe này gặp sự cố hụt ga, chết máy khi đang vận hành. Mitsubishi Việt Nam ngay sau đó đã báo cáo vụ việc lên tập đoàn Mitsubishi Motor Corporation (MMC) để có các kiểm tra kỹ thuật và đánh giá chính thức. Đầu tháng 10.2019, MMC kết luận cánh bơm được làm bằng nhựa ở bên trong bơm xăng Mitsubishi Xpander có thể bị phồng lên và dẫn đến bơm xăng bị ngừng quay.

Mitsubishi Việt Nam phải triệu hồi 14.051 xe Xpander để thay thế bơm xăng

Vấn đề này khiến Mitsubishi Việt Nam phải triệu hồi 14.051 xe Xpander để thay thế bơm xăng. Trong số này bao gồm 9.428 xe Xpander số tự động sản xuất trong khoảng thời gian từ 14.8.2018 đến 22.8.2019 và 4.623 xe thuộc bản số sàn sản xuất từ ngày 23.8.2018 đến 26.8.2019. Tất cả xe Xpander tại Việt Nam bị lỗi bớm xăng đều được Mitsubishi Việt Nam nhập khẩu từ nhà máy sản xuất ở Indonesia.

4. VinFast triệu hồi 7.548 xe Chevrolet Cruze, Orlando bị lỗi túi khí

Sau khi tiếp quản thương hiệu Chevrolet từ GM Việt Nam, tháng 5.2019 cái tên VinFast bất ngờ xuất hiện trong danh sách triệu hồi sản phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, không liên quan đến 3 mẫu xe mang thương hiệu VinFast, đợt triệu hồi này được thương hiệu ô tô Việt Nam triển khai đối với 2 mẫu Chevrolet Cruze và Chevrolet Orlando.

VinFast triệu hồi 7.584 chiếc ô tô thuộc thương hiệu Chevrolet tại Việt Nam

Nguyên nhân triệu hồi được xác định do lỗi túi khí Takata trang bị trên Chevrolet Cruze và Chevrolet Orlando bị lỗi. Để khắc phục vấn đề này, từ ngày 30.5 VinFast bắt đầu triệu hồi 7.584 xe bị ảnh hưởng để kiểm tra, thay thế miễn phí túi khí người lái. Trong đó, các xe Chevrolet Cruze được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 4.2010 đến tháng 12.2013 và Chevrolet Orlando sản xuất từ tháng 10.2011 đến tháng 12.2013.

5. Mercedes-Benz triệu hồi 1.648 xe C-Class, E-Class bị lỗi cụm điều khiển, thước lái

Không chỉ các hãng ô tô phổ thông, một số sản phẩm hãng xe sang Mercedes-Benz cũng “lãnh án” triệu hồi trong năm 2019. Cuối tháng 6.2019, Mercedes-Benz Việt Nam thông báo triệu hồi 1.648 xe huộc dòng C-Class (loại W205) và E-Class (loại W213) tương ứng các phiên bản C200, C250, C300, E200, E250 và E300.

Các xe bị ảnh hưởng thuộc dòng C-Class (loại W205) và E-Class (loại W213) sản xuất từ tháng 6.2016 đến tháng 11.2017

Nguyên nhân là do hộp điều khiển hệ thống lái nhận các tín hiệu đo không chính xác do bảng mạch xuất hiện các vết nứt. Phần mềm hộp điều khiển có thể phát hiện các tín hiệu đo không chính xác và ghi nhận lỗi, do đó ngừng kích hoạt hệ thống trợ lực lái. Các mẫu xe này được Mercedes-Benz Việt Nam nhập khẩu linh kiện, lắp ráp (CKD) tại nhà máy đặt ở quận Gò Vấp, TP.HCM và xuất xưởng trong khoảng thời gian từ tháng 6.2016 đến tháng 11.2017. Đây được xem là đợt triệu hồi xe sang có số lượng lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2019.

6. Toyota triệu hồi 1.592 xe Rush bị lỗi hộp điều khiển túi khí

Chỉ vài tháng sau khi bán ra thị trường, cuối tháng 7.2019 Toyota khiến không ít người dùng mẫu xe Rush tại Việt Nam lo lắng khi thông báo triệu hồi 1.592 xe để thay thế hộp điều khiển (ECU) túi khí trung tâm.

Từ ngày 29.7.2019, Toyota sẽ phối hợp với các đại lý ủy quyền chính thức để triệu hồi Rush tại Việt Nam

Toyota xác định phần mềm điều khiển bên trong ECU túi khí trung tâm trên các xe Rush thuộc diện triệu hồi được lập trình chính xác. Do đó, khi bánh sau của xe đi qua ổ gà hoặc mặt đường không bằng phẳng, ECU túi khí trung tâm có thể sẽ xác định đó là một va chạm bên và dẫn đến khả năng túi khí rèm sẽ bị kích hoạt ngoài mong muốn, gây mất an toàn cho hành khách trên xe.

Toyota Việt Nam cho biết, các xe bị ảnh hưởng đều được nhập khẩu từ Indonesia, xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 16.7.2018 đến 10.1.2019. Ngay sau khi ra thông báo, Toyota Việt Nam đã phối hợp với hệ thống đại lý, trạm dịch vụ của hãng trên toàn quốc để triệu hồi thay thế hộp điều khiển (ECU) túi khí trung tâm trên các xe Toyota Rush bị ảnh hưởng.