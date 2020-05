9 mẫu ô tô đang giảm giá hàng trăm triệu đồng tại Việt Nam

Kể từ đầu năm đến nay, Toyota Việt Nam luôn ưu đãi giảm giá bán các phiên bản Fortuner bằng hình thức tặng một phần phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kết hợp chương trình ưu đãi của nhà sản xuất, các đại lý Toyota đang giảm giá bán các phiên bản Fortuner 2.4 AT 4x2 và 2.4 MT 4x2 ở mức phổ biến từ 55 – 80 triệu đồng. Fortuner 2.4 AT 4x2 giảm khoảng 100 triệu đồng. Mức giảm giá cao nhất thuộc về Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 phiên bản 2019 với hơn 125 triệu đồng.