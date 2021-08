All new Grand i10 - kích hoạt một tôi mới

All new Grand i10 là một trong nhưng mẫu xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc A, mang lại không gian thoải mái cho mọi gia đình. Hơn nữa là sự tỉ mỉ, tinh tế trong thiết kế khoang nội thất bên trong xe, và được trang bị tối ưu các tiện ích đi kèm. Hyundai Grand i10 All New tiên phong thiết kế với các đường nét thể thao, trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ cùng mặt lưới tản nhiện mạ Crom tạo khí chất của người đứng đầu. Điểm nhấn chính là Cụm đèn ban ngày DRL được thiết kế phá cách dạng boomerang. Ở khu vực người lái là vô lăng có thêm cụm điều khiển ga tự động, Hyundai Grand i10 được xem là mẫu xe duy nhất trong phân khúc hạng A có tính năng này.

Hyundai Hà Đông vẫn đang đồng hành cùng khách hàng: Tư vấn Online - Mua xe Online - Giao xe tận nhà. Hơn nữa từ 10.8-31.8.2021 khi mua All new Grand i10 tại Hyundai Hà Đông sẽ được ưu đãi giá tốt nhất. Bảo hành xe đến 5 năm hoặc 100.000 km và hỗ trợ trả góp lên đến 85% cùng nhiều khuyến mãi tặng kèm siêu hời dành riêng cho 50 khách hàng ký hợp đồng đầu tiên.