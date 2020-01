Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên nhân dịp năm mới 2020, ông Laurent Genet – Tổng giám đốc, nhà nhập khẩu chính thức Audi tại Việt Nam, đã có những đánh giá, dự báo về thị trường cũng như kế hoạch kinh doanh phân phối sản phẩm của Audi trong năm 2020.

[VIDEO] CEO Audi Việt Nam kỳ vọng doanh số tăng gấp đôi, nhập hàng loạt xe mới sau Tết

Ông đánh giá như thế nào về thị trường ô tô Việt Nam năm qua?

Thị trường ô tô Việt Nam năm vừa qua tăng trưởng 7 - 8 % và nếu như hàng rào kĩ thuật được giải quyết dễ dàng hơn, có thêm chính sách hỗ trợ các công ty trong ngành ô tô, thì sẽ tạo thuận lợi để đem đến lợi ích cho khách hàng cũng như các DN. Cho dù là nhà sản xuất lắp ráp hay nhập khẩu thì cũng đều có thể hoạt động một cách độc lập để đầu tư cũng như phát triển vì thị trường Việt Nam cần nhiều xe hơn, đó là một điểm rất rõ ràng.

Ông Laurent Genet – Tổng giám đốc, nhà nhập khẩu chính thức Audi tại Việt Nam trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên

Theo ông, năm 2019 vừa qua, các nhà nhập khẩu và lắp ráp ô tô tại Việt Nam gặp những thuận lợi/khó khăn gì?

Theo tôi, khó khăn mà các nhà nhập khẩu (CBU) và lắp ráp ô tô tại Việt Nam (CKD) gặp phải là những quy định, chính sách mới liên quan đến việc nhập khẩu, kinh doanh ô tô. Đối với ô tô nhập khẩu, quy định về các bộ phận liên quan đến tính năng an toàn như gương, lốp xe, kính chắn gió, đèn xe… phải được cấp giấy chứng nhận và có thể tiến hành kiểm tra tại Việt Nam khiến cho nhiều DN tốn chi phí cũng như gây sự chậm trễ trong qua trình nhập khẩu.

Năm 2019 doanh số bán Audi chỉ đạt được một nửa so với những năm trước

Chúng tôi đang cố gắng làm việc với chính phủ để giảm thiểu hoặc bãi bỏ những quy định này nhằm tạo năng suất cho các công ty tại Việt Nam cũng như là xuất khẩu xe Việt Nam đến toàn châu Á.

Ông đánh như thế nào về thị trường xe sang Việt Nam năm qua? Kết quả kinh doanh của Audi năm 2019 như thế nào? Chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần của phân khúc xe sang? So với năm ngoài như thế nào?

Thực ra năm 2019 doanh số bán Audi chỉ đạt được một nửa so với những năm trước. Những rào cản về kỹ thuật khiến chúng tôi chỉ có thể nhập khẩu, phân phối một số dòng sản phẩm. Trong năm 2019 chúng tôi chủ yếu phân phối những dòng xe SUV như Q2, Q5 và Q7. Vì lý do đó mà kết quả kinh doanh của chúng tôi chỉ đạt được một nửa so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đến cuối năm chúng tôi đã giới thiệu nhiều mẫu mới như A6, A7, A8, Q3 và Q8 tại Triển lãm ô tô Việt Nam. Những mẫu xe này sẽ được giao đến tay khách hàng đặt mua trong năm 2020.

"Trong năm 2019 chúng tôi chủ yếu phân phối những dòng xe SUV như Q2, Q5 và Q7"

Dòng sản phẩm nào của Audi có sức tăng trưởng tốt nhất trong năm qua?

Audi Q5 và Q7 là hai dòng xe bán chạy nhất trong danh mục của chúng tôi trong năm 2019. Bên cạnh đó, hai mẫu xe mới chúng tôi ra mắt tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 là Q8 và A6 cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng. Chúng tôi hy vọng có thể bàn giao sớm đến khách hàng đặt mua.

Năm vừa qua, một số thương hiệu xe sang như BMW, Lexus đã có sự trở lại rất mạnh mẽ, bằng chứng là việc trình làng chuỗi sản phẩm đa dạng, điều này ảnh hưởng như thế nào đến cục diện cạnh tranh trong phân khúc xe sang ở Việt Nam nói chung và Audi nói riêng?

Thật tốt khi trên thị trường có những đối thủ năng động. Khi có sự cạnh tranh các hãng xe giới thiệu nhiều mẫu mã mới sẽ khiến phân khúc xe sang càng trở nên sôi động hơn, thú vị hơn, báo chí quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh đó, khách hàng cũng mong muốn xem nhiều mẫu mã hơn cũng như là muốn đổi xe…

Trong năm qua, Audi cũng đã giới thiệu hơn nửa số dòng xe mới tại Việt Nam

Trong năm qua, Audi cũng đã giới thiệu hơn nửa số dòng xe mới tại VN. Tin vui là có rất nhiều mẫu xe mà mọi người không thấy ở Triển lãm ô tô vừa qua có thể sẽ có mặt tại Việt Nam sau Tết.

Theo ông, tiêu chí lựa chọn xe sang của người Việt trong năm qua như thế nào? Ông dự báo thế nào về xu hướng lựa chọn ô tô hạng sang của khách hàng trong năm tới, Audi sẽ tập trung vào những sản phẩm nào?

Thực ra người Việt thì cũng có những tiêu chí kì vọng tương tự các quốc gia khác và chúng tôi đã xây dựng phát triển cái “gu” này nhiều năm rồi. Khách hàng muốn mẫu mã mới nhất, muốn dịch vụ bảo dưỡng, quyền lợi đảm bảo sau khi mua... Tóm lại là khách hàng mua xe cần được bảo hành chuyên nghiệp, khắc phục những vấn đề kĩ thuật hiệu quả và giá trị mua đi bán lại tốt.

Theo ông Laurent Genet, người Việt cũng có những tiêu chí kì vọng tương tự các quốc gia khác khi mua ô tô

Có thể nói, những xe CBU có giá bán lại khá tốt và xe sang cũng vậy. Riêng với khách hàng của Audi thì họ có những kỳ vọng một sản phẩm thiết kế tân tiến ở nội ngoại thất, mong muốn sử dụng xe sang mọi lúc mọi nơi vì thế mà chúng tôi cần phải phát triển nâng cấp hệ thống bán hàng và dịch vụ tốt nhất.

Năm vừa qua, Audi có đưa về Việt Nam một mẫu xe điện (E-tron), động thái này có nằm trong kế hoạch phát triển sản phẩm xe điện của Audi tại thị trường Việt Nam?

Chúng tôi là thương hiệu ô tô duy nhất trong phân khúc xe sang mang ô tô điện về Việt Nam. Chúng tôi tạm nhập để thử nghiệm tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã kiểm tra liệu rằng việc sạc pin có đảm bảo hiệu quả thuận tiện hay không, cũng như khả năng tương thích của xe với môi trường, bao gồm các yếu tố như nhiệt độ, đường sá, tình trạng ngập nước…

Audi đưa mẫu ô tô điện E-tron về Việt Nam trong năm 2019

Vấn đề mà chúng tôi đang lo ngại là việc sản xuất ô tô điện có chi phí cao gần như là gấp đôi so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, dẫn đến giá bán cũng sẽ rất cao. Ưu điểm của ô tô điện là chúng không gây ra tiếng ồn, không tạo ra khí thải. Trong khi đó, hạn chế là sản xuất khá đắt, đòi hỏi nhiều công nghệ mới và cần rất nhiều thời gian.

Nếu Việt Nam phát triển ô tô điện chúng ta cần có những quy định thuế rõ ràng bởi vì mức thuế nhập khẩu hiện tại của xe điện vẫn bằng với xe chạy xăng, dầu, trong khi chi phí sản xuất ô tô điện lại quá cao nên với chính sách thuế hiện tại khiến giá xe sẽ đội lên rất nhiều.

Theo ông Laurent Genet, tiềm năng ô tô điện của thị trường Việt Nam còn phải tùy thuộc vào chính sách thuế, phí cũng như là cơ sở hạ tầng về các trạm sạc

Sau đó cần triển khai cơ sở hạ tầng về trạm sạc pin, sạc điện, đó không chỉ là công việc của những nhà cung cấp xe như chúng tôi mà là cả một hệ thống hỗ trợ. Những việc này cần được cùng nhau hợp tác triển khai.

Đến năm 2025 Audi toàn cầu sẽ có khoảng 30 mẫu ô tô điện và trong đó 20 dòng là ô tô hoàn toàn. Như vậy nếu nói về doanh số thì khoảng 40 % doanh số của Audi toàn cầu sẽ là xe điện hoặc lai điện như vậy đó là một sự đầu tư rõ ràng một chiến lược và của chúng tôi về xe điện.

Ông nhận định như thế nào về tiềm năng của thị trường xe ô tô điện tại Việt Nam?

Tiềm năng ô tô điện của thị trường Việt Nam còn phải tùy thuộc vào chính sách thuế, phí cũng như là cơ sở hạ tầng về các trạm sạc. Tất cả phải cùng nhau phối hợp và phát triển đồng bộ, nếu không sẽ thất bại.

"Theo tôi thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2020 có thể tăng trưởng khoảng 10 - 15%"

Ông dự báo như thế nào về thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2020?

Tôi nhận thấy thị trường trong năm 2019 có khá nhiều khuyến mãi và giảm giá tuy nhiên không biết được đó là tạm thời hay là xu hướng. Theo tôi thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2020 có thể tăng trưởng khoảng 10 - 15%.

Kế hoạch của Audi Việt Nam trong năm tới?

Chúng tôi hy vọng với những dòng xe mới doanh số bán hàng của Audi tại Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong năm 2020. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở bảo hành và các dịch vụ hậu mãi tại thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo cam kết về chất lượng. Hiện tại, chúng tôi đang triển khai việc này và hy vọng đến cuối năm 2020 sẽ hoàn tất.

Cảm ơn ông và chúc ông một năm mới dồi dào sức khỏe và thành đạt, chúc Audi ngày càng phát triển tại thị trường Việt Nam!