Ciaz và Ertiga - lựa chọn thực tiễn cho người Việt

Hiện nay, xu hướng nhiều gia đình chọn sống ở ngoại ô nhưng làm việc và cho con học tập ở trung tâm thành phố góp phần khiến nhu cầu sở hữu xe tăng lên. Bên cạnh nhu cầu đi lại thoải mái, các dòng xe cũng phải đáp ứng tôn chỉ vận hành tiết kiệm và an toàn. Trong bối cảnh Covid-19 vẫn luôn diễn biến phức tạp, việc sở hữu phương tiện riêng để hạn chế tiếp xúc lại càng cấp thiết. Suzuki Ertiga và Ciaz Mới đang là số ít mẫu xe được tin tưởng lựa chọn.

Ertiga là một trong những mẫu xe du lịch của Suzuki được tin tưởng, lựa chọn trên toàn thế giới

Trong 5 năm vừa qua (từ 2016 đến 2021), doanh số trên toàn cầu của Ertiga và Ciaz lần lượt là 614,000 chiếc và 437,000 chiếc. Tiêu chí chọn xe của mỗi người rất khác nhau. Với những người có gia đình, tiêu chí chọn xe thường ưu tiên tính thực dụng, thiết kế rộng rãi, có thể đưa cả gia đình đi dã ngoại cuối tuần hoặc đi chơi xa.

Ciaz Mới - chiếc sedan rộng rãi với nhiều tính năng thông minh

Anh Hoàng Long ngụ tại TP.HCM là một điển hình. Công việc làm ăn khấm khá, cuối năm anh Long “tự thưởng” cho gia đình một chiếc ô tô. Tiêu chí đặt ra là xe phải vừa phục vụ nhu cầu đi lại cho các thành viên, đồng thời cũng vừa hỗ trợ công việc. Sau hơn hai tuần rảo quanh nhiều đại lý ô tô, cuối cùng anh quyết định tậu Suzuki Ciaz.

Suzuki Ciaz hấp dẫn khách hàng nhờ thiết kế rộng rãi, trang bị nhiều công nghệ tiện ích

Anh Long cho biết: “Ban đầu mình hơi đắn đo. Tuy nhiên, khi so sánh rất nhiều tiêu chí, mình bị thuyết phục ngay bởi kích thước chiều dài cơ sở lên đến gần 2.700 mm của chiếc Ciaz Mới này, gần như bằng một mẫu sedan cỡ C, quá rộng rãi”

Bên cạnh thiết kế, điểm thu hút trên Ciaz Mới khiến anh khó “từ chối” là công nghệ tiện ích. Bởi theo anh, dù là xe cỡ B, mức giá tầm 500 triệu đồng, nhưng được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch (lớn nhất phân khúc), tích hợp các tính năng hiện đại như điều khiển bằng giọng nói, hỗ trợ kết nối Wi-Fi/4G phục vụ công việc, giải trí... Mẫu xe này cũng sở hữu cả camera hành trình trước sau tích hợp hỗ trợ lùi. Cùng với đó là hàng loạt tính năng công nghệ như cảnh báo lệch làn đường ADAS, cảnh báo khoảng cách với xe phía trước…

Ertiga - chiếc MPV 7 chỗ thoải mái, an toàn cho mọi vị trí ngồi

Anh Kiệt (Đồng Nai) là một khách hàng mới của Suzuki khi tậu chiếc Ertiga hồi giữa tháng 1.2021: “Gia đình mình có đến 3 thế hệ gồm hai vợ chồng, cậu con trai và ông bà nội. Vì vậy, một chiếc xe có giá hợp lý, 7 chỗ rộng rãi, chắc chắn sẽ được ưu tiên”.

Suzuki Ertiga được đánh giá cao với trang bị thực dụng, hiệu quả

Bên cạnh đó, Ertiga trang bị nhiều tiện ích, dù chỉ là các chi tiết nhỏ nhưng lại tinh tế và thiết thực như hộc đựng làm mát nước, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch lớn nhất phân khúc, tương thích Apple CarPlay, Android Auto cùng hệ thống điều hòa tự động công suất lớn giúp làm mát nhanh và sâu.

Chưa hết, với một chiếc xe phục vụ cả gia đình 3 thế hệ, an toàn cũng là yếu tố anh Kiệt tin tưởng ở chiếc Suzuki Ertiga. Mẫu MPV 7 chỗ này được hãng xe Nhật chọn lọc những công nghệ thực sự cần thiết và phù hợp với khách Việt. Đặc biệt, Ertiga Sport được trang bị đầy đủ tính năng an toàn đạt chứng nhận 4 sao ASEAN NCAP.

Thư thái sở hữu ô tô, tự tin tận hưởng cuộc sống

Với những người ưu tiên giá trị thực dụng và đáng đồng tiền như anh Long và anh Kiệt, hai mẫu xe nhà Suzuki là “hàng hiếm” tại thị trường Việt Nam. Bởi ngoài những ưu điểm kể trên, cả Ciaz và Ertiga đều cực kỳ tiết kiệm chi phí vận hành và bảo dưỡng. Mức tiêu hao nhiên liệu của hai mẫu xe này luôn thấp nhất phân khúc. Cụ thể, Suzuki Ciaz chỉ tiêu tốn từ 4,72 lít/100km, trong khi Ertiga cũng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng không kém, chỉ từ 4,74 lít/100km, điều này giúp giảm bớt nỗi lo về chi phí nhiên liệu cũng như góp phần giảm thiểu ô nhiễm (khí CO 2 ) môi trường cho người chạy dịch vụ trong bối cảnh giá xăng ngày càng tăng.

Những mẫu xe Suzuki đều có chi phí vận hành và bảo dưỡng cực kỳ tiết kiệm

“Lúc đầu nhiều anh em khi nhìn qua thông số động cơ có khuyên mình cân nhắc thêm việc mua chiếc Ertiga này, vì nghĩ máy 1.5 lít dùng trên một chiếc ô tô 7 chỗ hơi yếu, đi những vùng cao rất oải”, anh Kiệt cho biết.

Suzuki là hãng xe Nhật đang có chính sách hậu mãi hấp dẫn. Ngoài miễn phí 3 lần công bảo dưỡng đầu tiên, Suzuki bảo hành cho động cơ và hộp số của Ertiga 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước, các cột mốc bảo dưỡng là 6 tháng hoặc 7.500km, giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí bảo dưỡng.

Ertiga Sport được bình chọn là mẫu xe có Tổng chi phí sở hữu tốt nhất (The Best total cost of ownership) năm 2019 của Grid Oto - cổng thông tin ô tô danh tiếng hàng đầu Indonesia. Đồng thời, Ciaz cũng đạt được giải thưởng Sedan đáng mua nhất (Best Value for money) của kênh Sunshine TV - kênh uy tín cập nhật các tin tức về xe tại Philippines.

Trong tháng 2, Suzuki áp dụng ưu đãi lớn cho tất cả các dòng xe. Đặc biệt, Suzuki hiện có sẵn xe đời 2021 giao ngay trong tháng 2. Vì số lượng xe có hạn, hãy liên hệ với đại lý Suzuki gần nhất hoặc hotline 18006950 để nhận ưu đãi sớm, nhanh chóng sở hữu các sản phẩm chất lượng, thân thiện môi trường.

Chi tiết chương trình khuyến mãi: