'Của lạ' Toyota Lucida máy dầu, 2 cầu tại Việt Nam

Dòng xe xa lạ với khách hàng Việt Nam, Toyota Lucida chỉ được đưa về nước với số lượng đếm trên đầu ngón tay trong những năm 2000. Toyota Lucida sản xuất tại Nhật Bản từ năm 1996 - 1999, tất cả đều có tay lái nghịch, sau đó được chuyển đổi thành tay lái thuận với đường xá Việt Nam.

Do xe nguyên bản dùng tay lái nghịch nên cửa trượt của xe lại nằm bên trái, ngược với chiều di chuyển tại Việt Nam. Cho nên, có thể gây chút bất tiện khi sử dụng, nhất là khi phải dừng đỗ trên đường phố cho hành khách lên xuống.

Toyota Lucida có kích thước ngắn và hẹp hơn một chút so với dòng xe Previa quen thuộc tại Việt Nam, đặc biệt sử dụng máy dầu và hệ dẫn động 2 cầu

Tại Nhật Bản, xe có tên đầy đủ Toyota Estima Lucida, đây là phiên bản đặc biệt hơn so với mẫu xe thông dụng Preiva và Estima, được sản xuất để phù hợp với luật thuế quan tại Nhật Bản lúc bấy giờ, khi đánh vào kích thước xe. Theo đó, Lucida nhỏ gọn hơn với chiều dài ngắn hơn 70 mm và hẹp hơn 110 mm so với Previa hay Estima. Do vậy, thực chất Lucida chính là một phiên bản khác của mẫu xe Previa quen thuộc.

Chỉ có duy nhất một động cơ dầu diesel 2,2 lít trang bị trên Toyota Lucida. Điểm đặc biệt của chiếc xe này là hệ dẫn động 2 cầu 4WD được tích hợp, phù hợp với nhu cầu dã ngoại của gia đình. Chiếc xe này tại Việt Nam gây chú ý bởi hệ dẫn động 4 bánh này, khiến cho nó trở nên đặc biệt hơn nhiều so với dòng xe Preiva thông dụng hơn.

Khoang nội thất Lucida có 8 chỗ ngồi, rộng rãi và đa dụng không thua kém Previa

Ngoại hình Toyota Lucida không có nhiều khác biệt so với Previa, vẫn là kiểu dáng "đĩa bay" quen thuộc với nhiều chi tiết bo tròn, cửa ra vào phía sau dạng trượt hông. Trải qua hơn 20 năm lăn bánh, chiếc xe đã cũ đi nhiều chi tiết nhưng nhìn chung vẫn có thể sử dụng được. Bên trong nội thất, xe sử dụng chất liệu vải nguyên bản, đặc biệt là hàng ghế giữa có thể xoay ngược, tạo ra không gian rộng rãi ở giữa xe.

Hiện nay, Toyota Lucida không còn được sản xuất tại Nhật Bản nhưng mẫu xe "gốc rễ" của nó là Previa vẫn còn phân phối rộng rãi trên thị trường. Một chiếc Toyota Previa đời mới nếu bán ra tại Việt Nam có giá lên tới hơn 3 tỉ đồng.