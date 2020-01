Cuối năm, sức mua ô tô tăng vọt

Thị trường ô tô tăng tốc... về đích

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng trong tháng 12.2019.

41.925 xe ô tô các loại bán ra thị trường trong tháng cuối năm 2019

Theo đó, các thành viên thuộc VAMA (trừ Mercedes-Benz không công bố) đã bán ra tổng cộng 33.159 xe ô tô các loại trong tháng cuối cùng của năm 2019, tăng 11% so với tháng 11.2019. Như vậy, mạch tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam đã kéo dài sang tháng thứ 4 liên tiếp (tính tứ tháng 8.2019). Đây cũng là tháng thứ 2 trong năm 2019, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA vượt trên 33.000 xe. Trước đó, vào tháng 1.2019 đạt 33.520 xe.

Theo các doanh nghiệp (DN) kinh doanh, hàng loạt mẫu mã ô tô được nhà sản xuất, đại lý áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá cả trăm triệu đồng, đặt trong bối cảnh sức mua tăng mạnh khi người dân sắm ô tô chơi Tết... đã góp phần giúp thị trường tăng trưởng.

Hàng loạt mẫu mã ô tô giảm giá đặt trong bối cảnh mua sắm ô tô chơi Tết... đã góp phần giúp thị trường tăng trưởng

Bên cạnh đó, áp lực giải quyết bài toán tồn kho, khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khiến nhiều đại lý mạnh tay giảm giá bán hàng trăm triệu đồng cho một số dòng sản phẩm. Trong đó, đáng chú ý như mẫu Innova được các đại lý giảm giá lên tới 100 triệu đồng, Isuzu mu-X giảm tới 200 triệu đồng, BMW 3-Series (F30) giảm hơn 300 triệu đồng... Chính điều này đã góp phần thúc đẩy sức mua tăng trưởng.

Cộng dồn doanh số bán hàng các thành viên thuộc VAMA với lượng tiêu thụ xe Hyundai do TC Motor phân phối, trong tháng 12.2019 đã có tổng cộng 41.925 xe ô tô các loại được bán ra thị trường, tăng gần 4.500 xe so với tháng 11.2019.

Người Việt mua sắm hơn 400.000 ô tô trong năm 2019

Chặng nước rút ngoạn mục không chỉ giúp thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mà còn góp phần xác lập kỷ lục mới về doanh số hàng.

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA và TC Motor trong năm 2019 đạt 401.890 xe các loại, tăng khoảng 40% so với năm 2018

Theo tính toán, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA và TC Motor trong năm 2019 đạt 401.890 xe các loại, tăng khoảng 40% so với năm 2018. Trong đó, riêng các thành viên thuộc VAMA đạt tổng doanh số bán 322.322 xe, tăng trưởng 12% so với năm 2018.

Đáng chú ý, tỉ lệ tiêu thụ ô tô lắp ráp so với ô tô nhập khẩu trong năm 2019 đã có sự thay đổi rõ rệt so với năm 2018. Nếu như năm 2018, ô tô lắp ráp trong nước hoàn toàn áp đảo thị trường, thì bước sang năm 2019, cục diện đã thay đổi. Theo số liệu từ VAMA, tổng doanh số bán hàng ô tô lắp ráp trong nước (CKD) năm 2019 đạt 189.450 xe giảm 12% so với với 2018, trong khi lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) lại tăng đến 82% tương đương 132.872 xe.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) tiêu thụ tại VN năm 2019 đạt 132.872 xe, tăng 82% so với năm 2018

Điều này không quá khó hiểu bởi trong năm 2019, hoạt động nhập khẩu ô tô của các DN đã thông suốt trở lại khi đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Nghị định 116. Bên cạnh đó, việc ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước trong khu vực Đông Nam Á… vào Việt Nam được hưởng thuế nhập khẩu 0% theo nội dung Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) đã tạo ra không ít lợi thế khi cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước.

Xét theo khía cạnh các nhà sản xuất, Trường Hải (THACO) vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với tổng lượng xe bán ra lên đến 91.970 xe, TC Motor xếp thứ 2 với 79.568 xe, Toyota về đích ở vị trí thứ 3 với 79.328 xe. Năm 2019 cũng chứng kiến bước tăng trưởng mạnh mẽ của Mitsubishi với doanh số bán đạt 30.642 xe tăng 198% so với năm 2018. Ford bán ra 32.175 xe tăng 31%, Honda đạt 33.102 tăng 22%...

Thị trường ô tô Việt Nam được các DN dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2020

Năm 2019 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng của thương hiệu ô tô Việt Nam - VinFast khi những chiếc ô tô đầu tiên phân phối đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, sau gần nửa năm bán hàng, VinFast vẫn chưa công bố doanh số bán hàng.

Với những thành quả đạt được trong năm 2019, thị trường ô tô Việt Nam được các DN dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2020. Tuy nhiên, cuộc chiến cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng khốc liệt.