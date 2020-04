Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 3.2020, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA chỉ đạt 19.154 xe. Trong đó, bao gồm 13.071 xe du lịch, 5.711 xe thương mại và 372 xe chuyên dụng. Như vậy, so với tháng 2.2020 thị trường ô tô tiếp tục duy trì mạch tăng trưởng với mức tăng 8% tương đương 1.538 xe.

Tuy nhiên, nhìn chung bước tăng trưởng của thị trường ô tô trong tháng 3.2020 chỉ là “cơn mưa rào giữa mùa nắng hạn”. Bởi nhìn toàn cục, sức mua ô tô tại Việt Nam đang bị “ghìm lại” do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tháng 3.2020 đã là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số bán hàng của các thành viên VAMA đạt đưới mức 20.000 xe/tháng. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2015 đến nay.

Thậm chí, nếu so sánh với cùng kỳ năm 2019, doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA giảm tới 41%. Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Toyota tại Tp.HCM cho biết: “Thời gian qua đại lý không ngừng nỗ lực hạ giá bán cũng như tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu. Mức tăng trưởng doanh số trong tháng 3.2020 chủ yếu tập trung ở 3 tuần đầu tháng nhưng so với năm ngoái vẫn giảm mạnh. Tình hình đang ngày càng khó khăn khi sức mua bắt đầu giảm dần từ tuần cuối tháng 3.2020”.

Mức tăng trưởng doanh số khá “nhỏ giọt” trong tháng 2 và tháng 3.2020 liên tiếp… vẫn không đủ sức vực dậy cả thị trường ô tô Việt Nam trong quý cả quý I.2020.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, tình đến hết tháng 3.2020 (tức quý I) tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA chỉ đạt 52.557 xe, giảm 33% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe du lịch giảm 35%, xe thương mại giảm 26% và xe chuyên dụng giảm 32% so với cùng kì năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28% trong khi xe nhập khẩu cũng giảm tới 39% so với cùng kì năm ngoái.