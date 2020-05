Đại dịch Covid-19 ‘ghìm’ thị trường ô tô Việt Nam xuống đáy

“Mọi hoạt động kinh doanh gần như đóng băng trong tháng 4.2020 nên doanh số bán xe sụt giảm là điều không thể tránh khỏi”. - Đó là câu trả lời ngắn gọn của Giám đốc bán hàng thuộc một đại lý Ford ở TP.HCM, khi chúng tôi hỏi về tình hình kinh doanh của đại lý. Tuy nhiên, câu trả lời khái quát này cũng là thực trạng chung của thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua trong tháng 4.2020 – Thời điểm toàn xã hội thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách lý xã hội để phòng chống nguy cơ lây lan đại dịch Covid-19.

Đại dịch hoành hành, người dân hạn chế đi lại, thắt chặt chi tiêu đặc biệt với các mặt hàng có giá trị cao như ô tô... khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trải qua “một phen điêu đứng.

Đại dịch Covid-19 khiến DN ô tô trải qua “một phen điêu đứng"

Báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, càng cho thấy rõ những khó khăn của các doanh nghiệp (DN) trong việc giải quyết bài toán đầu ra sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.

Theo VAMA, kết thúc tháng 4.2020 tổng doanh số bán hàng của các hãng ô tô thành viên thuộc Hiệp hội chỉ đạt 11.761 xe, giảm 39% so với tháng 3.2020 và tiếp tục giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này thiêt lập nên chuỗi kỷ lục buồn khi đây đã là tháng thứ 2 liên tiếp sức mua ô tô sụt giảm so với cùng kỳ, tháng có kết quả bán hàng thấp nhất của thị trường ô tô trong vòng 4 năm trở lại đây và... tháng 4 có kết quả bán hàng thấp nhất của các hãng ô tô tại Việt Nam.

Doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA giảm mạnh trong tháng 4.2020

“Điệp khúc” sụt giảm liên tục được nhắc đi nhắc lại trong báo cáo của VAMA, khi trong số 12.000 xe các loại bán ra trong tháng, phân khúc xe du lịch giảm 40%, xe thương mại giảm 36% và xe chuyên dụng giảm 16% so với tháng trước. Xét theo xuất xứ, kết quả bán hàng của xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 7.400 xe, giảm 38%, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 4.361 xe, giảm 40% so với tháng trước.

Cộng dồn với kết quả bán hàng của TC-Motor – đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam... Tổng lượng ô tô đã bán ra thị trường trong tháng 4.2020 đạt gần 14.000 xe. Trong đó, riêng doanh số TC-Motor chiếm 2.200 xe, giảm 56,6% so với tháng trước đó.

“Kết quả này chủ yếu nhờ lượng ô tô bán ra trong hơn 1 tuần cuối cùng của tháng 4.2020, khi một số địa phương đã dần nới lõng hoặc dừng cách ly xã hội . Trước đó, đại lý chỉ tiếp cận khách hàng thông qua các hình thức trực tuyến như gọi điện thoại, gửi thông tin qua email cho khách hàng có nhu cầu mua xe”. – nhân viên bán hàng của một đại lý Hyundai ở TP.HCM cho biết.

Đại lý ô tô vắng khách trong mùa dịch bệnh

Tuy nhiên, không chỉ thương hiệu xe Hàn, ngay cả những “ông lớn” trên thị trường ô tô Việt Nam như Toyota, Trường Hải ( THACO ) – đơn vị phân phối xe KIA, Mazda, Peugeot... cũng không tránh được cảnh giảm doanh số. Cụ thể, theo VAMA, tổng lượng xe Toyota bán tại Việt Nam trong tháng 4.2020 đạt 2.803 xe, giảm 45% sơ với tháng 3.2020. THACO đạt 4.320 xe, giảm 20%. Trong đó, doanh số bán các thương hiệu thuộc THACO phân phối như KIA giảm 28%, Peugeot, Mazda giảm 2%...

Ngay cả những hãng xe đang trên đà “ăn nên làm ra” tại Việt Nam như Mitsubishi, Honda... cũng “thấm đòn” khi dịch bệnh hoành hành. Liên tục làm mới mẫu mã và ra mắt từ đầu năm 2020, doanh số bán xe của Mitsubishi trang tháng 4 vẫn giảm tới 51% về mức 876 xe. Honda đạt 843 xe, giảm 57%. Trong khi doanh số bán xe Ford “chạm đáy” với mức giảm 47% còn 702 xe – mức thấp nhất trong gần 7 năm gần đây của thương hiệu ô tô Mỹ.

Doanh số bán xe của Mitsubishi trang tháng 4 vẫn giảm tới 51% về mức 876 xe

Xét theo từng mẫu mã, ngay cả những “ông vua doanh số” như Toyota Vios , Hyundai Accent hau Mitsubishi Xpander... cũng sụt giảm mạnh. Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 4.2020 nhưng doanh số chỉ đạt mức 1.106 xe. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong tháng 4.2020 đạt doanh số bán trên 1.000 chiếc.

Sức mua sụt giảm đang đẩy các DN kinh doanh ô tô tại vào tình cảnh ngày càng khó khăn. Lượng ô tô tồn kho tiếp tục gia tăng khiến các đại lý không còn cách nào khác ngoài việc “thắt lưng, buộc bụng” cắt giảm lợi nhuận để giảm giá bán xe với hy vọng có thể sớm xả hàng tồn kho. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, tại các đại lý ô tô đều áp dụng chính sách giảm giá bán, đặc biệt với các đời xe 2019.

Nhiều mẫu mã ô tô đang được đại lý giảm giá bán

Ô tô đời cũ tồn đọng, nhà sản xuất phân phối theo đó cũng không thể mạnh dạn tung ra các mẫu mã mới để tránh rơi vào cảnh “ôm rơm nặng bụng”. Trong khi đó, các đề xuất giảm thuế phí để kích cầu thị trường ô tô được VAMA và các bộ ban ngành đưa ra như một giải pháp “cứu cánh” ngành ô tô đến nay vẫn còn nằm trên giấy.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020, VAMA cho biết tổng doanh số bán của các thành viên thuộc Hiệp hội này chỉ đạt 64.100 xe, giảm 36% so với cùng kì năm ngoái. Vốn đã có dấu hiệu chững lại, giờ đây ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang đẩy ngành ô tô Việt Nam vào tình trạng đáng báo động.