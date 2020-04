Đại dịch Covid-19 ‘kéo tụt’ doanh số ô tô toàn cầu

Ngành ô tô thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus corora gây ra (dịch bệnh Covid-19). Hàng loạt nhà máy sản xuất ô tô cũng phải tạm ngừng hoạt động để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, các triển lãm ô tô trên khắp thế giới lần lượt huỷ bỏ… khiến nhiều mẫu mã mới không thể ra mắt. Doanh số bán ô tô tại nhiều quốc gia từ đầu năm đến nay theo đó cũng liên tục sụt giảm,

Dựa trên ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như diễn biến của thị trường ô tô trong quý I.2020, công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit cho biết ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua một năm đầy khó khăn. Doanh số bán xe toàn cầu dự kiến sẽ giảm hơn 12% so với năm 2019.

IHS Markit ước tính doanh số bán ô tô trên toàn cầu trong năm 2020 sẽ đạt khoảng 78,8 triệu xe, giảm khoảng 10 triệu xe so với doanh số bán của năm 2019 (đạt 89 triệu xe). Đây là xe là mức sụt giảm doanh số kỷ lục của thị trường ô tô thế giới kể từ khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra trong giai đoạn 2008 - 2009. Vào thời điểm đó, doanh số bán ô tô giảm khoảng 8%.

Trong báo cáo mới nhất, IHS Markit cho biết: “Sức mua ô tô đang trên đà sụt giảm. Dự báo trong thời gian tới thị trường sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại nhưng đà hồi phục rất chậm. Chúng tôi hy vọng, các gói hỗ trợ kích thích kinh tế áp dụng tại mỗi quốc gia sẽ góp phần giúp thị trường ô tô lấy lại đà tăng trưởng”.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, riêng doanh số bán ô tô tại Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới đã giảm hơn 80%. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 3.2020, các nhà máy, đại lý phân phối ô tô đã đi vào hoạt động trở lại. Trong khi đó, tại châu Âu và Bắc Mỹ, hoạt động sản xuất của nhiều hãng ô tô vẫn đang trong tình trạng “tê liệt” do đại dịch Covid-19. Sức mua ô tô cung trên đà sụt giảm.

Tại Đông Nam Á, mới đây Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Indonesia (Gaikindo) đã giảm mục tiêu doanh số bán ô tô trong năm 2020 về mức 600.000 xe, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Trước đó, trong giai đoạn từ 2012 – 2019 doanh số bán ô tô tại quốc gia này đều đạt mức trung bình 1 triệu xe/năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành sản xuất ô tô Indonesia đang chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những người đứng đầu ngành ô tô Indonesia không còn lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong năm 2020.

Trong khi đó, số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) doanh số bán hàng của toàn thị trường sau hai tháng đầu năm 2020 đạt 33.403 xe, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong quý I.2020, chỉ số tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ (trong đó có ô tô) tăng tăng 122,5% so với cùng kỳ 2019. Điều này phản ánh khó khăn rất lớn của ngành trong việc tiêu thụ sản phẩm. VAMA dự báo, lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% so với dự kiến trước đây của Hiệp hội.