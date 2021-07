‘Đại hạ giá’ KIA Cerato bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng C

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , nỗ lực giảm giá nhiều mẫu mã sedan hạng C vẫn không thể giúp phân khúc này tránh được thực tế sụt giảm doanh số.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor – đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, tổng lượng tiêu thụ sedan hạng C tại Việt Nam gồm 5 mẫu: KIA Cerato, Mazda3, Hyundai Elantra, Honda Civic, Toyota Corolla Altis trong nửa đầu năm 2021 chỉ đạt 10.815 xe, giảm gần 4% tương đương 441 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, ở phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam, ngoại trừ Honda Civic phân phối theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, các mẫu xe còn lại đều được lắp ráp trong nước. Trong đó, THACO AUTO lắp ráp, phân phối hai mẫu xe KIA Cerato và Mazda3

Đại lý mạnh tay giảm giá bán, KIA Cerato bán chạy nhất phân khúc

Trong số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam, KIA Cerato là mẫu xe đạt doanh số cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021 và đang tạm dẫn đầu cuộc đua. Mẫu xe do THACO KIA lắp ráp phân phối đạt lượng tiêu thụ lên đến 4.713 xe, tăng 1.162 xe so với cùng kỳ năm 2020.

Đánh chú ý, KIA Cerato cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6.2021, doanh số bán KIA Cerato đạt tới 1.325 xe và trở thành đại diện duy nhất ở phân khúc sedan hạng B góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam

Kết quả này phần lớn nhờ vào nỗ lực giảm giá bán mẫu xe này từ phía nhà sản xuất cũng như đại lý phân phối. 4 phiên bản KIA Cerato được THACO AUTO niêm yết giá bán 544 – 685 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế từ đầu tháng 6.2021, mẫu xe này được giảm giá lên tới 45 – 60 triệu đồng. Thậm chí, phiên bản MT đang giảm tiền mặt 45 triệu đồng, đưa mức giá từ 544 triệu xuống còn 499 triệu đồng, ngang ngửa các mẫu sedan hạng B

KIA Cerato đang tạo ra cách biệt doanh số lên tới 2.095 xe so với đối thủ bám đuổi – Mazda3

Khép lại nửa đầu năm 2021, KIA Cerato đang tạo ra cách biệt doanh số lên tới 2.095 xe so với đối thủ bám đuổi – Mazda3.

Honda Civic áp sát Hyundai Elantra, Toyota Corolla “hụt hơi”

Bên cạnh sự áp đảo của KIA Cerato, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 còn chứng kiến màn cạnh tranh vào Top 3 đầy hấp dẫn giữa Honda Civic và Hyundai Elantra

Bám sát về doanh số, vì vậy trong bối cảnh Hyundai tung ra ưu đãi, giảm giá bán cho Elantra, các đại lý Honda lập tức đáp trả bằng động thái giảm giá bán hàng chục triệu đồng cho Honda Civic . Khép lại 6 tháng đầu năm 2021, lợi thế doanh số đang tạm nghiêng về mẫu xe Hàn Quốc với doanh số đạt 1.320 xe, tuy nhiên cách biệt tạo ra với Honda Civic chỉ 61 xe và hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau 1 tháng bán hàng.

Doanh số bán hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 1.320 xe giúp Elantra xếp vị trí thứ 3

Vì vậy, khi thời gian bán hàng của năm 2021 vẫn còn lại nửa chặng đường, Honda Civic và Hyundai Elantra hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn ở phân khúc sedan hạng C.