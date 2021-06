Giá bán Hyundai Elantra giảm gần 40 triệu đồng, cạnh tranh KIA Cerato

Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua giảm giá đầy hấp dẫn. Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 làm sức mua sụt giảm, hàng loạt mẫu mã sedan hạng C như KIA Cerato, Toyota Corolla Altis, Mazda3 hay mới nhất là Hyundai Elantra lần lượt lao vào cuộc đua giảm giá bán.

Không lâu sau khi KIA Cerato – mẫu xe dẫn đầu phân khúc sedan hạng C được nhiều đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá, “gã đồng hương” Hyundai Elantra lập tức đáp trả. Theo đó, ở thời điểm hiện tại hầu hết các phiên bản Elantra, gồm 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT và Sport 1.6 Turbo đều được các đại lý Hyundai giảm từ 20 – 40 triệu đồng so với giá niêm yết (580 – 769 triệu đồng).