Giá ngang ngửa Toyota Vios, liệu Nissan Almera có ‘làm nên chuyện’?

Phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam vốn dĩ đã “chật chội” và đang cạnh tranh cực kì gay gắt, nay lại càng khó lường hơn khi vừa đón nhận thêm “tân binh” Nissan Almera. Mẫu xe vừa tung ra trường theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Đáng chú ý, Almera thực tế là thế hệ mới của Nissan Sunny từng phân phối chính hãng tại Việt Nam trước đó. Trở lại thị trường Việt lần này, mẫu xe Nhật gần như lột xác so với “người tiền nhiệm” Sunny khi được làm mới hoàn toàn từ diện mạo đến trang bị, vận hành. Tuy nhiên, với mức giá bán công bố cho 3 phiên bản, dao động từ 469 - 579 triệu đồng, liệu tân binh nhà Nissan có cửa “làm nên chuyện” trong cuộc đua tranh với các đối thủ cùng phân khúc rất sừng sỏ như Hyundai Accent , Honda City, đặc biệt là Toyota Vios?

Nissan Almera có lợi thế mẫu xe mới, sở hữu nhiều trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc

Nhìn chung, nếu so với các đối thủ cùng phân khúc, Almera có khá nhiều lợi thế cạnh tranh. Đầu tiên là thiết kế khá bắt mắt so với nhiều mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B hiện nay. Đặc biệt phần đầu xe nổi bật với chi tiết lưới tản nhiệt phong cách V-motion cùng hệ thống đèn pha trước cũng như đèn hậu đều thiết kế theo phong cách trẻ trung hơn hẳn so với "người tiền nhiệm" Sunny.

Bên cạnh đó, mẫu xe tân binh nhà Nissan được trang bị hàng loạt công nghệ vượt trội. Trong đó, đáng chú ý với những tính năng như camera toàn cảnh 360° tích hợp cảnh báo va chạm (MOD), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW). Đây đều là những công nghệ lần đầu xuất hiện trong phân khúc sedan hạng B

Nissan Almera có thiết kế nổi bật cùng sự linh hoạt, rộng rãi

Bên cạnh đó, Almera cũng nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân hạng về kích thước tổng thể, chiều dài trục cơ sở và khoảng sáng gầm xe lên đến 160 mm, vượt trội hơn các đối thủ. Điều này giúp không gian nội thất Almera rộng rãi, khoảng để chân ở hàng ghế sau thoải mái, khả năng di chuyển linh hoạt hơn.

Nissan Almera là mẫu sedan hạng B đầu tiên tại Việt Nam trang bị động cơ 1.0L Turbo. Hệ thống tăng áp giúp khối động cơ này dù chỉ có dung tích 1.0 lít nhưng vẫn đạt sức mạnh 98 mã lực tại 5.000 vòng/phút và đặc biệt là mô-men xoắn cực đại lên tới 152- 160 Nm ngay tại dải vòng tua từ 2.400-4.000 vòng/phút, giúp xe có khả năng bứt tốc mạnh mẽ.

Việc trang bị động cơ dung tích nhỏ, kết hợp với hộp số CVT giúp Nissan Almera có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Theo công bố từ nhà sản xuất, Almera phiên bản MT tiêu hao 4.2 lít/100 km khi di chuyển trên đường trường, trong khi phiên bản Almera CVT con số nhỉnh hơn ở mức 4.4 lít/100 km.

Giá bán 469 - 579 triệu đồng của Almera cthấp hơn Honda City, Mazda2 sedan và ngang ngửa Toyota Vios

Mặc dù vậy, bên cạnh những lợi thế kể trên, Nissan Almera cũng có một số bất lợi nếu so với các mẫu xe đối thủ. Đầu tiên phải kể đến giá bán. Với mức giá từ 469 - 579 triệu đồng, Almera là một trong những mẫu xe có giá cao nhất phân khúc sedan hạng B, chỉ thấp hơn Honda City (giá 499 – 599 triệu đồng) và Mazda2 sedan (giá 479 – 599 triệu đồng).

Đáng chú ý, giá bán của Almera ngang ngửa với Toyota Vios (giá 470 – 570 triệu đồng) và cao hơn mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc thời điểm hiện tại là Hyundai Accent (giá 426 - 542 triệu đồng). Ngoài ra, mẫu xe nhà Nissan dự báo sẽ gặp khó nếu cạnh tranh sòng phẳng về giá với hai mẫu xe khác có mặt bằng giá thấp hơn hẳn là KIA Soluto (giá 369 – 469 triệu đồng) và Mitsubishi Attrage (giá 375 – 485 triệu đồng). Bù lại, Nissan Almera cũng có đôi chút lợi thế về xuất xứ khi xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Với nhiều trang bị hàng đầu phân khúc, Nissan Almera sẽ trở nên "khó nhằn" với Toyota Vios lẫn Hyundai Accent

Một điểm bất lợi khác cũng phải kể đến với Nissan Almera chính là ưu thế và độ phủ thị trường. Ở phân khúc sedan hạng B hiện nay, 3 mẫu xe Nhật đang được ưa chuộng nhất phải kể đến Toyota Vios, Honda City và Mitsubishi Attrage. Trong khi đó, với khách hàng ưa chuông thiết kế trẻ trung, Hyundai Accent gần như là lựa chọn được ưu tiên. Nhưng mẫu xe này đều mang thương hiệu đang hút khách tại Việt Nam và đã thiết lập được hệ thống đại lý, dịch vụ sau bán hàng. Trong khi, Nissan mới trở lại thị trường Việt Nam sau gần 2 năm ngưng phân phối và cần thêm thời gian để ổn định.