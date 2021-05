Giá ô tô đã qua sử dụng tăng gần 17%

Theo kết quả khảo sát, phân tích mới nhất của iSeeCars với 1,2 triệu ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ trong tháng 4.2021, giá ô tô đã qua sử dụng trung bình ở quốc gia này đã tăng 16,8%, tương đương 3.926 USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây được xem là mức tăng giá kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây. Trước đó, giá ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ thường không đổi sau mỗi năm, thậm chí giá bán năm sau lại giảm nhẹ so với năm trước. Đơn cử như năm 2019 giá bán trung bình ô tô cũ tại Mỹ giảm 0,2% so với năm 2018, và năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, mức tăng giá ô tô đã qua sử dụng cũng chỉ 0,1% so với năm 2019.