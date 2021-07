Giá xe trung bình tại Mỹ tăng 2.000 USD chỉ sau một năm

Kelley Blue Book cho biết, giá trung bình 1 chiếc xe con tại Mỹ đã tăng lên 41.263 USD vào tháng 5.2021. Con số này tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các thương hiệu lớn ở Mỹ đã tăng giá xe so với tháng trước và so với năm ngoái.

Nguyên nhân khá quen thuộc và đã được báo cáo thường xuyên dạo gần đây. Nó chủ yếu đến từ những nhu cầu mua xe mới tăng cao và nguồn cung hạn chế của các hãng do thiếu hụt chip.

Giá các mẫu xe Mitsubishi mới tăng mạnh nhất. Các xe của hãng này đã tăng 12% trong 1 năm (từ tháng 5/2020 - tháng 5/2021) và tăng 5,6% trong 1 tháng (từ tháng 4 đến tháng 5/2021). Vào tháng 5 năm 2020, các xe Mitsubishi trung bình được bán với giá 22.525 USD (518 triệu đồng). Con số đó kể từ đó đã tăng lên 25.221 USD (580 triệu đồng).

Nhu cầu mua xe mới tăng cao và nguồn cung hạn chế của các hãng do thiếu hụt chip là nguyên nhân khiến xe tăng giá

Giá của các mẫu xe từ tập đoàn Stellantis cũng đã tăng 11,3% so với tháng 5/2020 và hiện đang ở mức trung bình 48.093 USD (1,1 tỷ đồng). Con số này đã tăng nhiều so với mức 43.191 USD (995 triệu đồng) vào tháng 5/2020.

General Motors và American Honda (Honda và Acura) cũng báo cáo mức tăng đáng kể, lần lượt là 10,9% và 10,7% trong giá xe. Điều thú vị là giá giao dịch trung bình của một chiếc Nissan mới ở Mỹ đã giảm 0,4% trong 12 tháng qua.

Trong khi đó, Tesla lại có biểu giá khá lạ. Giá trung bình của một chiếc Tesla mới đã giảm 8,8% sau 1 năm, nhưng lại tăng 3,7% sau 1 tháng (từ tháng 4 đến tháng 5/2021).

Trong toàn ngành, giá giao dịch xe con và bán tải mới trung bình ở mức 41.263 USD (950 triệu đồng) so với mức 39.138 USD (901 triệu đồng) vào tháng 5/2020.

Phân khúc xe bán tải cũng tăng giá đáng kể so với năm trước

Việc phân tích các phân khúc khác nhau cũng trả về một số số liệu thú vị. Ví dụ, giá giao dịch trung bình của một chiếc xe điện mới đã giảm 10,8%. Kết quả này đúng với những dự báo của các chuyên gia, đồng thời khẳng định tương lai xe điện đang đến dần.

Trong khi đó, giá trung bình của xe hiệu suất cao giảm 13,2%. Giá xe bán tải nhỏ tăng mạnh nhất, tăng 15,4% so với tháng 5/2020.