Giảm lệ phí trước bạ, thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng 26%

Qua “cơn bĩ cực” do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , thị trường ô tô Việt Nam đang trên đà hồi phục mạnh mẽ. Nỗ lực kích cầu của các doanh nghiệp kết hợp với chính sách ưu đãi được Chính phủ ban hành đang góp phần vực dậy sức mua trên thị trường ô tô

VIDEO: Đại lý đua giảm giá, doanh số toàn thị trường ô tô Việt tăng gần 5.000 xe

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố chiều 10.7, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 6.2020 đạt 24.002 xe, tăng gần 5.000 xe tương đương 26% so với tháng 5.2020.

Hiệu ứng từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ kết hợp nỗ lực kích cầu giảm giá bán xe thúc đẩy người dân mua sắm ô tô

Trong đó, ô tô du lịch vẫn chiếm doanh số cao nhất với 17.584 xe bán ra, tăng 35%, Trong khi xe thương mại tăng 5% và xe chuyên dụng tăng 18% so với tháng 6.2020. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA tăng trưởng, kể từ cú "lao dốc không phanh" trong tháng 4.2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam đang trên đà hồi phục mạnh mẽ trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu vẫn đang vật lộn với những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Bước tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6.2020 chủ yếu đến từ nỗ lực kích cầu từ việc giảm giá bán ô tô của các nhà sản xuất, đại lý phân phối cũng như sự linh hoạt của Chính phủ trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ kích cầu thị trường.

Biểu đồ mô tả doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA trong năm 2020

Cụ thể, sau khi lấy ý kiến của các Bộ ban ngành liên quan, cuối cùng ngày 28.6 Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với các mẫu mã ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước nhằm kích cầu tiêu dùng. Dù có chút chậm trễ so với kỳ vọng của các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng nhưng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô “nội” đã tạo ra chuyển biến tích cực trên thị trường.

Bởi, theo nhiều đại lý phân phối ô tô tại TP.HCM, dù phải đến gần cuối tháng 6.2020 Nghị định 70/2020 mới chính thức có hiệu lực, nhưng trước đó nhiều khách hàng đã “tranh thủ” đến đại lý ký hợp đồng mua xe để được hưởng chính sách ưu đãi giảm giá áp dụng tại thời điểm đó. Sau đó, khi Nghị định 70/2020 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với các mẫu mã ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực, khách hàng mới mang xe đi đăng kí, nộp lệ phí trước bạ để được hưởng ưu đãi từ chính sách.

Nhiều khách hàng mua xe đầu tháng 6, và chờ đến khí lệ phí trước bạ giảm 50% mới mang xe đi đăng kí

Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Minh Tuấn - ngụ ở Hà Tĩnh. Vào đầu tháng 6.2020 anh Tuấn ký hợp đồng mua chiếc Toyota Vios 1.5E CVT để được hưởng giá ưu đãi 505 triệu đồng (giảm 35 triệu so với giá niêm yết) kèm theo một số quà tặng từ đại lý. Tuy nhiên, đến ngày 29.6 anh Tuấn mới mang xe đi đăng ký, nộp lệ phí trước bạ để được giảm 50% theo Nghị định 70/2020.

Tương tự anh Tuấn, nhiều khách hàng mua ô tô lắp ráp trong nước cũng chờ đến khi Nghị định 70/2020 chính thức có hiệu lực mới đăng ký nộp lệ phí trước bạ để hưởng lợi kép. Đây cũng là lý do giúp sản lượng bán hàng xe lắp ráp trong nước đạt 15.874 xe, tăng 43%. Trong khi, xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 8.155 xe, tăng 21% so với tháng 5.2020.

Sức mua hồi phục giúp doanh số bán hàng của hầu hết các thương hiệu ô tô đều tăng trưởng

Một số dòng xe lắp ráp trong nước được ưu đãi, giảm mạnh giá bán như Mazda CX-5 đạt 1.008 xe, tăng 535 xe so với tháng 5.2020. KIA Cerato đạt 1.046 xe (tăng 578 xe); Honda City đạt 2.183 xe (tăng 1.688 xe)… Một số mẫu xe nhập khẩu vốn hút khách như Mitsubishi Xpander cũng đạt doanh số lên tới 1.817 xe, tăng 1.132 xe so với tháng 5.2020.

Sức mua hồi phục giúp doanh số bán hàng của hầu hết các thương hiệu ô tô đều tăng trưởng. Trong đó, Toyota tăng 7% đạt 4.459 xe. Tổng doanh số Trường Hải (THACO) tăng 35%, đạt 7.861 xe. Trong đó, thương hiệu Mazda chiếm 2.586 xe, tăng 48%; KIA chiếm 2.553 xe tăng 65%; Honda cũng bán ra tới 3.188 xe, tăng 17%; Mitsubishi đạt 2.888 xe, tăng 88%. Ford đạt 1.977 xe, tăng 6% so với tháng 5.2020. Trong khi đó, VinFast, Mercedes-Benz… tiếp tục không công bố doanh số bán hàng.

Nhìn toàn cảnh, thị trường ô tô đang dần hồi phục nhưng chưa thể khiến các doanh nghiệp ô tô lạc quan nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Bởi theo VAMA, doanh số bán hàng trong tháng 6.2020 của các thành viên vẫn giảm tới 13% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán xe của các thành viên VAMA giảm giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.