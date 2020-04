Cuộc chạy đua giảm giá ô tô giúp các nhà sản xuất, đại lý phân phối cải thiện doanh số bán hàng trong tháng 3.2020 nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ sức vực dậy cả thị trường vốn đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 3.2020 tăng 8% so với tháng 2.2020 nhưng lại sụt giảm tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc sức mua tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường ô tô đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 một phần đến từ nỗ lực giảm giá bán, tung ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô

Hyundai dẫn đầu về doanh số bán ô tô tại Việt Nam sau quý I.2020

Để “kìm hãm” đà lao dốc doanh số, hầu hết các nhà sản xuất ô tô đang kinh doanh tại Việt Nam đều lao vào cuộc đua giảm giá bán ô tô trong tháng 3.2020. Trong đó, với chính sách ưu đãi, giảm giá bán áp dụng với nhiều dòng sản phẩm, doanh số bán xe Hyundai do TC Motor sản xuất, phân phối tại Việt Nam đạt 5.086 xe, tăng 15% so với tháng 2.2020. Tương tự Hyundai, doanh số Mitsubishi cũng tăng trưởng 15%, đạt mức 1.779 xe. Toyota là hãng xe dẫn đầu doanh số bán hàng tháng 3.2020 với 5.143 xe, tăng 10% so với tháng 2.2020.

Tuy nhiên, cộng dồn doanh số bán hàng 3 tháng trong quý I.2020, Toyota vẫn xếp sau hãng xe Hàn Quốc - Hyundai. Cụ thể, số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng VAMA và TC Motor - đơn vị sản xuất, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam cho thấy, doanh số bán xe Hyundai trong cả quý I.2020 đạt 15.362 xe, giảm 1.430 xe tương đương 10% so với quý I.2019. Dù vậy, thành tích Hyundai đạt được vẫn nhiều hơn 1.614 xe so với Toyota (đạt 13.748 xe). So với năm ngoái, doanh số Toyota giảm tới 5.254 xe tương đương 28%.

Không chỉ Hyundai và Toyota, sức mua ô tô trên thị trường sụt giảm khiến doanh số bán hàng của hầu hết các hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam đều lao dốc trong quý I.2020. THACO KIA xếp thứ 3 về doanh số bán hàng với 5.627 xe bán ra trong quý I.2020 nhưng so với năm ngoái đã giảm đến 1.862 xe, tương đương 25%.

Ngay cả Mitsubishi – hãng xe có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế sản phẩm, chiến lược kinh doanh cũng chỉ đạt doanh số bán 5.001 xe trong quý I.2020, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này, khiến Mitsubishi bị đẩy xuống vị trí thứ 5 sau Honda (1.968 xe).

THACO Mazda là thương hiệu chịu nhiều ảnh hưởng nhất, khi doanh số bán trong quý I.2020 chỉ đạt 1.355 xe, giảm tới 4.608 xe tương đương 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số Mazda trong quý I.2020 chỉ đạt 1.355 xe, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái

THACO Truck, Suzuki cùng Isuzu là 3 thương hiệu hiếm hoi có bước tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số Isuzu đạt 1.453 xe tăng 27%, THACO Truck đạt 4.846 xe, tăng 20%... Mức tăng trưởng các các thương hiệu này chủ yếu tập trung ở mảng xe thương mại. Trong khi đó, do những thông tin bị hiểu nhầm, VinFast tạm dừng công bố doanh số của các mẫu xe Chevrolet tại Việt Nam.

Theo VAMA, kết thúc quý I.2020 tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA chỉ đạt 52.557 xe, giảm 33% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe du lịch giảm 35%, xe thương mại giảm 26% và xe chuyên dụng giảm 32% so với cùng kì năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 28% trong khi xe nhập khẩu cũng giảm tới 39% so với cùng kì năm ngoái.

Từ cuối tháng 3.2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến một loạt nhà máy của hãng xe như Ford, Toyota, Honda, Mercedes-Benz hay ngay cả hãng xe thương hiệu Việt – VinFast… lần lượt tạm dừng sản xuất.

Doanh số Toyota trong quý I.2020 đạt 13.748 xe, giảm 28% so với năm ngoái

Ngày 31.3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 về việc cách lý xã hội trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 đến 15.4. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn các đại lý, phòng trưng bày của các hãng ô tô tại Việt Nam đã chuyển sang làm việc online, chỉ tiếp cận khách hàng bằng điện thoại, Internet.

Các chuyên gia trong ngành dự báo, nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, sức mua ô tô tại Việt Nam sẽ còn sụt giảm mạnh trong thời gian tới và doanh số bán hàng năm 2020 có thể giảm về mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong khi đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ ban ngành liên quan, VAMA cho biết doanh số của thị trường ô tô Việt Nam trong cả năm nay có thể sụt giảm hơn 15% so với dự báo trước đó của Hiệp hội.