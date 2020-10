Thắt dây an toàn là một thói quen cần thiết khi sử dụng ô tô. Không chỉ người lái và hành khách ngồi hàng ghế trước, một số quốc gia còn đưa ra quy định bắt buộc những hành khách ngồi hàng ghế sau phải thắt dây an toàn khi sử dụng ô tô . Tuy nhiên, thực tế nhiều người dùng ô tô vẫn còn chủ quan, lơ đãng đến chiếc dây đai an toàn bảo vệ bản thân khi ngồi ở hàng ghế sau ô tô.

Theo kết quả khảo sát của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) vào năm 2017, cứ 5 người thì có tới 4 người không thắt dây an toàn khi ngồi ở hàng ghế sau trên ô tô. Đáng chú ý, trong số 1.172 người tham gia khảo sát do IIHS tiến hành, chỉ có 72% cho biết có sử dụng dây an toàn khi ngồi hàng ghế sau, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 91% người ngồi ở ghế trước.

Theo IIHS, hơn 50% số người tử vong trên ghế sau vì họ không thắt dây an toàn

Đây chính là một trong những lý do khiến tỉ lệ người ngồi hàng ghế sau trên ô tô bị tử vong khi xảy ra tai nạn ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia nghiên cứu Jessica Jermakian của IIHS: “Hơn 50% số người tử vong trên ghế sau vì họ không thắt dây an toàn và con số đó có thể giảm xuống nếu hành khách phía sau đeo chúng”.

Để người dùng ô tô thấy được hậu quả của việc ngồi hàng ghế sau trên ô tô không thắt dây an toàn, Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc – IIHS (Mỹ) cũng công bố một đoạn video được chính cơ quan này thử nghiệm qua việc mô phỏng tai nạn. Theo đó, tương tự các vụ thử nghiệm để đánh giá mức độ an toàn của xe , IIHS sử dụng hình nộm bố trí ở vị trí người lái và vị trí ghế hành khách ngồi ở hàng ghế sau nhưng không thắt dây an toàn. Sau đó cho xe di chuyển, va chạm ở tốc độ 56km/giờ để đánh giá rủi ro đối với người ngồi hàng ghế sau trên ô tô không thắt dây an toàn khi xảy ra tai nạn.

Video được IIHS thực hiện mô phỏng lại hậu quả khi hành khách ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn

Hình ảnh từ thử nghiệm của IIHS cho thấy, hành khách ngồi hàng ghế sau không thắt dây an toàn bị lực tác động đẩy dồn về phía trước, va đập vào ghế lái, ghế hành khách phía trước dẫn đến chấn thương, đặc biệt ở phần đầu và chân. Bên cạnh đó có thể dẫn đến tử vong.

Sự an toàn của hành khách và tài xế là điều chính yếu khi ngồi trên xe. Dây an toàn là một thành phần cơ bản góp phần bảo vệ họ. Các nhà sản xuất ô tô cũng đưa ra cảnh báo về tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn ở hàng ghế sau. Thế như thực tế nhiều hành khách vẫn không chú ý đến việc thắt dây an toàn.

Liên quan đến vấn đề khá phổ biến này, Ian Reagan - nhà tâm lý học và nhà phân tích việc sử dụng dây an toàn tại Viện Bảo hiểm Đường cao tốc, cho biết: "Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất của hành khách ngồi ở hàng ghế sau trên ô tô nhưng không thắt dây an toàn là vì mọi người thực sự tin rằng ngồi ở hàng ghế sau cảm giác an toàn hơn ở ghế trước. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng những hành khách ngồi ở hàng ghế sau không thắt dây an toàn có nguy cơ bị chấn thương, tử vong cao hơn gấp 3 lần so với những người có thắt dây an toàn”.

Tại Việt Nam, việc thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, kể cả người lái, hành khách phía trước cũng như người ngồi ở hàng ghế sau đã được quy định và đưa ra hình thức xử phạt nếu không chấp hành. Cụ thể, tại Khoản 5 Điều 11, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Đối với người điều khiển ô tô, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm tương tự quy định tại Điểm P Khoản 3 Điều 5 của Nghị Định là từ 800.000 đồng cho đến 1 triệu đồng.”