Sau Toyota đến lượt Honda triển khai chiến dịch triệu hồi hàng chục ngàn ô tô tại Việt Nam để khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống bơm nhiên liệu.

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay (16.6), Honda Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi 19.219 ô tô Honda tại Việt Nam. Trong đó, bao gồm 5.966 xe Honda City đời 2018 lắp ráp tại Việt Nam.

Ngoài ra còn có 1.770 xe Jazz 2018; 1.170 xe HR-V 2018; 1.620 xe Civic 2018 với các phiên bản 1.5 Base, 1.5TOP và 1.8V; 7.979 xe CR-V đời 2018 và 2019; cùng 180 xe Honda Accord đời 2018... Tất cả những mẫu xe này đều được Honda nhập khẩu nguyên chiếc và đã phân phối đến tay người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam.

Trong số hơn 19.000 xe Honda triệu hồi lần này, có 5.966 xe Honda City đời 2018 lắp ráp tại Việt Nam

Nguyên nhân triệu hồi được Honda Việt Nam xác định do bơm nhiên liệu lắp trên các xe này có thể chứa các cảnh bơm bị lỗi, trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu. Việc này có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy trong khi xe đang vận hành.

Trong thông báo mới nhất, Honda Việt Nam cho biết công ty chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Honda khuyến cáo khách hàng nhanh chóng mang xe đến các đại lý để được thay thế bơm nhiên liệu mới. Phụ tùng thay thế và chi phí nhân công liên quan đến việc triệu hồi này sẽ do Honda Việt Nam chi trả.

Trước đó, vào cuối tháng 5.2020, Tập đoàn Honda vừa thông báo đợt triệu hồi khoảng 1,4 triệu ô tô gồm các mẫu xe Honda và Acura trên toàn cầu do lỗi hệ thống bơm nhiên liệu.