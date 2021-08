Honda Dream 125 có phiên bản mới, rục rịch về Việt Nam

Mẫu xe máy “huyền thoại” mang phong cách cổ điển Honda Dream 125 tiếp tục làm dậy sóng thị trường Đông Nam Á sau khi được Honda bổ sung phiên bản mới với nhiều thay đổi mang đến phong cách lịch lãm, hào nhoáng hơn.

VIDEO: 4 xe máy số giá dưới 20 triệu đồng đáng mua nhất

Theo đó, ngoài các phiên bản tiêu chuẩn đã phân phối trong những năm qua tại một số quốc gia khu vực Đông Nam Á, Honda Dream 125 2021 có thêm phiên bản Beyond Luxury vừa mở bán tại Campuchia.

Honda Dream 125 Beyond Luxury vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế, đồng thời tạo khác biệt với một số chi tiết thiết kế

So với bản tiêu chuẩn, Honda Dream 125 Beyond Luxury vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước thiết kế, đồng thời tạo khác biệt với một số chi tiết thiết kế, phối màu vàng đặc biệt. Cụ thể tại Campuchia, Dream 125 Beyond Luxury có 3 lựa chọn màu sắc: trắng đen, đỏ kết hợp một số chi tiết như logo, bộ tem trang trí, bảng đồng hồ hiển thị phối màu vàng đồng khá nổi bật. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng được trang bị bộ mâm nan hoa kích thước 17 inch đậm chất cổ điển.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Honda Dream 125 Beyond Luxury sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.867 x 702 x 1.049 (mm), chiều cao yên 745 mm, khoảng sáng gầm 135 mm, trọng lượng 101 kg và bình nhiên liệu dung tích 4 lít đặt bên dưới yên xe. Cụm đèn pha, đèn xi-nhan halogen thiết kế theo kiểu truyền thống đặt ngang ở phần đầu xe.

Lô xe Honda Dream 125 Beyond Luxury đầu tiên đã được vận chuyển về các đại lý Honda ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia

Tương tự bản tiêu chuẩn, Honda Dream 125 Beyond Luxury vẫn sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn 124,85cc làm mát bằng không khí kết hợp bộ chế hòa khí và hộp số 4 cấp. Ngoài cần đạp, mẫu xe máy số này được trang bị nút đề khởi động trong khi hai bánh vẫn sử dụng phanh tang trống (phanh đùm).