Honda SH350i đầu tiên nhập khẩu từ Ý về Việt Nam

Sau gần 1 năm mở bán tại thị trường châu Âu, phiên bản mới nhất của dòng xe tay ga cao cấp - Honda SH350i vừa gia nhập thị trường mô tô xe máy Việt Nam . Tuy nhiên, SH350i chưa được Honda Việt Nam phân phối chính hãng mà gia nhập thị trường thông qua một doanh nghiệp chuyên kinh doanh mô tô xe máy có trụ sở tại TP.HCM nhập khẩu, phân phối theo đơn đặt hàng của các tín đồ ưa chuộng dòng xe tay ga cao cấp này.

SH350i được Honda trình làng và bắt đầu mở bán tại thị trường châu Âu bắt đầu từ tháng 11.2020. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng thiết kế tương tự “đàn em” SH150i đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, phần đầu xe tạo điểm nhấn với đèn pha LED đặt thấp dưới mặt nạ, đèn xi-nhan đặt dọc hai bên và cụm đèn hậu LED trang trí với đường viền mạ crôm.

Honda SH350i về Việt Nam với 4 phiên bản màu sắc

Honda trang bị cho SH350i màn hình kỹ thuật số, hộc đồ dưới yên tích hợp cổng sạc USB Type-C mới và chìa khóa thông minh. Theo thông số kỹ thuật được Honda công bố, Honda SH350i sở hữu chiều cao yên 805 mm, cao hơn 5 mm so với SH125i và SH150i. Trong khi đó, nếu so về kích thước, SH350i dài hơn 30 mm và rộng hơn 12 mm và thấp hơn 34 mm so với phiên bản SH300i. Bộ khung trên SH 350i đã được Honda tinh chỉnh lại giúp xe ổn định hơn khi di chuyển dù khung gầm nhẹ hơn 1kg so với SH 300i. Trọng lượng tổng thể của xe đạt 174kg. Bình nhiên liệu 9,1 lít, nắp bình bố trí dưới yên xe.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Honda SH350i chính là khối động cơ cho khả năng vận hành mạnh mẽ hơn các phiên bản trước đây. Cụ thể, Honda trang bị cho SH350i động cơ dung tích 330 cc, sản sinh công suất 29,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn 32 Nm tại 5.250 vòng/phút. So với bản SH300i, động cơ trên SH350i mạnh hơn khoảng 4,2 mã lực, đồng thời đạt chuẩn khí thải Euro 5.

Theo đại diện Quang Phương Motor, đơn vị nhập khẩu lô xe Honda SH350i 2021 đầu tiên về Việt Nam, lô xe này được lắp ráp, sản xuất tại Ý. Đại lý nhập về với 4 phiên bản màu sắc và đang làm thủ tục đăng kiểm. Giá bán chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.