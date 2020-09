Hyundai sáng tạo thêm túi khí ở bệ trung tâm

Theo các thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, tỉ lệ chấn thương với người ngồi trong xe sau va chạm bởi đập phải các chi tiết trong nội thất và người khác rất cao. Và để ngăn ngừa tối đa khả năng dẫn tới những chấn thương dạng này, Hyundai đã thiết kế loại túi khí mới, được đặt ở bệ trung tâm của chiếc xe.

Khi kích hoạt, túi khí này phồng lên để trám vào khoảng trống ở trên bệ trung tâm, giữa 2 người ngồi ở hàng ghế trước. Hyundai ước tính, ý tưởng về túi khí mới này sẽ ngăn chặn khả năng người lái đập vào hành khách ngồi bên sau va chạm lên tới 80%. Hãng xe Hàn Quốc hiện đã đăng ký bản quyền một số phát mình nhằm giảm tối đa kích thước cùng trọng lượng của túi khí bệ trung tâm, đồng thời giúp cho nó nhẹ hơn.

Túi khí này bảo vệ hành khách trong trường hợp va chạm bên hông

Để làm được điều này, Hyundai đã thiết kế một bộ phận dây chằng để đỡ lấy kết cấu bên trong của túi khí. Nhờ đó, túi khí bệ trung tâm của hãng sẽ nhẹ hơn khoảng 500g so với các đối thủ và mở ra khả năng thiết kế ghế ngồi của xe linh hoạt, tối ưu hơn.

Hiện tại Hyundai chưa công bố chính xác thời điểm đưa loại túi khí mới này vào ứng dụng, tuy nhiên hãng đã khẳng định rằng các dòng xe tương lai của mình sẽ được trang bị sẵn công nghệ an toàn này.

Và Hyundai cũng chưa dừng lại tại đây. Theo ông Hyock In Kwon - Kỹ sư nghiên cứu thuộc Đội thiết kế các hệ thống bảo vệ an toàn khi va chạm của Hyundai chia sẻ, hãng sẽ tiếp tục nâng cao độ an toàn cho các hành khách trước mọi kiểu va chạm khác nhau. Với hệ thống túi khí bệ trung tâm mới, những chiếc xe Hyundai được kỳ vọng sẽ đạt điểm số cao trong các bài thử nghiệm của tổ chức Euro NCAP vào năm sau, khi đơn vị này sẽ kiểm soát chặt hơn độ an toàn ở các va chạm từ hai bên.