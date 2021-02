IIHS công bố danh sách những ô tô an toàn nhất năm 2021

Đây được xem là hoat động thường niên của Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) nhằm đánh giá mức độ an toàn của các mẫu ô tô thuộc phiên bản mới, qua đó giúp người tiêu dùng có thêm thông tin khi mua ô tô vào dịp đầu năm 2021.

Năm nay, IIHS đã tiến hành các bài kiểm tra với hàng trăm mẫu xe, để tìm ra những mẫu ô tô đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick và Top Safety Pick +. Tương tự những năm trước, tiêu chí đánh giá các xe đạt chuẩn an toàn cao nhất năm 2021 của IIHS chú trọng vào hệ thống đèn pha chiếu sáng cũng như khả năng bảo vệ người lái, hành khách trong bài thử nghiệm va chạm

Năm nay, IIHS đã tiến hành các bài kiểm tra với hàng trăm mẫu xe, để tìm ra những mẫu ô tô đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick và Top Safety Pick +

Trải qua quá trình trải nghiệm đánh giá, Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS) đã trao chứng nhận an toàn cho 90 mẫu ô tô, trong đó có 41 mẫu xe nhận được đánh giá đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick và 49 mẫu xe được đánh giá an toàn cao nhất Top Safety Pick +. So với năm ngoái, tổng số ô tô được IIHS đánh giá đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick và Top Safety Pick + tăng khoảng 28 xe.

Để được đánh giá đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick của IIHS, các xe phải đạt kết quả xếp hạng tốt trong sáu bài kiểm tra khả năng va chạm hoặc vượt trội trong các bài kiểm tra khả năng giảm thiểu va chạm giữa xe với xe và xe với người đi bộ. Bên cạnh đó, các mẫu xe phải được trang bị đèn pha đạt chuẩn chấp nhận được hoặc tốt.

Các xe được IIHS đánh giá đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick gồm Honda Civic, Nissan Sentra và Toyota Corolla . IIHS đánh giá Audi A4, BMW 3-Series, Chevrolet Equinox, Ford Escape và Hyundai Sonata là lựa chọn an toàn hàng đầu.

Danh sách các xe được IIHS đánh giá đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick

Đáng chú ý trong danh sách các xe được IIHS đánh giá đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick chỉ có một mẫu xe bán tải là Ram 1500 Crew Cab. Tuy nhiên, chỉ có các phiên bản Ram 1500 Crew Cab được trang bị tùy chọn phòng ngừa va chạm phía trước mới đáp ứng các tiêu chí của IIHS.

49 mẫu xe khác nhận được đánh giá an toàn cao nhất Top Safety Pick + của IIHS cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tốt trong các bài thử nghiệm va chạm, đặc biệt hệ thống đèn pha phải được đánh giá tốt hoặc chấp nhận được ở tất cả các cấp độ và gói trang bị.

Các dòng xe sang nhận được đánh giá an toàn cao nhất Top Safety Pick + của IIHS cho năm 2021 bao gồm Audi A6 , Cadillac XT6, Lexus NX và Volvo S60 . Trong khi đó ở phân khúc ô tô phổ thông Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, Nissan Maxima, Mazda CX-5 và Toyota Sienna được đánh giá cao nhất.

Các mẫu xe tương ứng mỗi phân khúc nhận được đánh giá an toàn cao nhất Top Safety Pick + của IIHS cho năm 2021

Xét về thương hiệu, Tập đoàn ô tô Hyundai có thành tích tốt nhất khi có tới 12 mẫu xe, gồm thương hiệu Hyundai, KIA và Genesis được vinh danh là lựa chọn an toàn Top Safety Pick, trong khi 5 mẫu xe khác giành được giải thưởng Lựa chọn an toàn hàng đầu - Top Safety Pick +. Volvo cũng được khen ngợi khi có tới 9 mẫu xe góp mặt.

Mặt khác, không có mẫu xe Mitsubishi nào loạt vào danh sách đánh ô tô đạt chuẩn an toàn cao nhất năm 2021 của IIHS. Trong khi tập đoàn GM cũng chỉ có 2 mẫu xe góp mặt,