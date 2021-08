Khách hàng Suzuki XL7: ‘Sẵn sàng mua thêm chiếc nữa!’

Xe 7 chỗ, kiểu dáng đẹp, đi đâu cũng thích

Anh Phan Joe, sống tại TP.HCM, bắt đầu tìm hiểu về Suzuki XL7 từ tháng 3.2020, đặt mua và nhận xe 2 tháng sau đó. Tính đến nay, anh đã đồng hành với chiếc xe quãng thời gian 14 tháng. Anh kể: “Thời điểm mua xe, tôi cân nhắc khá nhiều, lái thử đủ loại xe. Suzuki XL7 có nhiều ưu điểm, gầm cao, kiểu dáng đẹp, không gian rộng, nhập khẩu Indonesia, tiết kiệm chi phí, cảm giác lái tốt, đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của một mẫu xe cho gia đình”.

Gầm cao, kiểu dáng thể thao, hiện đại là yếu tố hút khách của mẫu SUV Suzuki XL7

Anh từng sở hữu một chiếc xe số sàn đời 2015, nhưng nhu cầu thay đổi, một là thích xe gầm cao và hai là thành viên gia đình tăng lên, khiến anh cần một mẫu xe 7 chỗ giá tiền hợp lý với kinh tế của gia đình. Lựa chọn cuối cùng của anh là Suzuki XL7.

Anh đánh giá thêm: “Chiếc xe này lái rất đầm, đi đường xa đỡ say và mệt. Hàng ghế sau có thể gập lại nên chở được nhiều đồ đạc. Tôi đi xuyên Việt chở đủ 6 người lớn cùng 5 vali cỡ lớn nhưng vẫn đủ không gian. Ghế ngồi cao cho tầm quan sát tốt. Dàn lạnh hàng ghế sau độc lập và lạnh sâu. Âm thanh nghe tốt, màn hình cảm ứng lớn 10 inch phù hợp những gia đình có trẻ nhỏ cần nhu cầu xem video (nhưng không khuyến khích cho người lái xem vì lý do an toàn). Xe có giá nóc sẵn khá thuận tiện chở đồ, vì gia đình tôi cũng thích đi cắm trại, khám phá vùng đất mới”.

Suzuki XL7 có sẵn thanh giá nóc tiện lợi, đặc biệt thích hợp cho những gia đình ưa thích dịch chuyển, du lịch

Anh Joe sử dụng Suzuki XL7 để đi làm hàng ngày ở TP.HCM, quãng đường trung bình 30km/ngày, hôm nào đi nhiều thì 50km/ngày. Cuối tuần nhu cầu đi lại của anh nhiều hơn. Thậm chí anh Joe từng đi xuyên Việt cùng bạn bè bằng chiếc Suzuki XL7 hồi cuối tháng 3 năm nay, tổng quãng đường gần 6.000 km.

Chiếc xe XL7 đã mạnh mẽ cùng anh Joe Phan và bạn bè thực hiện chuyến đi xuyên Việt, vượt qua nhiều địa hình khó

Với tần suất sử dụng như vậy, anh Joe đánh giá: “XL7 rất tiết kiệm nhiên liệu, trung bình khoảng hơn 1.000 đồng/km, quá tốt cho một chiếc xe 7 chỗ, số tự động. Động cơ 1.5L đi đường trường tầm 60-80 km/giờ rất êm và tiết kiệm nhiên liệu, có lúc đồng hồ báo tiêu hao nhiên liệu mức 4 L/100km. Động cơ này đi đèo và chở đủ tải đương nhiên sẽ hơi khó vượt đèo căng như Mã Pì Lèng, Ô Quy Hồ hay Khâu Cốc Chạ, nhưng lại có chế độ O/D (giới hạn số 3), hoặc giới hạn số 2 hoặc số L thì vượt xe khác vẫn tốt và đi đèo thông thường như đèo Bảo Lộc vẫn ổn”.

“Tôi mua xong, chị gái tôi nhờ mua thêm chiếc nữa”

Trong khi đó, anh Nguyễn Huy, sống tại Quảng Bình, đã gắn bó với chiếc Suzuki XL7 hơn một năm nay. Anh là một trong những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam đặt mua và nhận xe. Khi được hỏi về lý do đến với chiếc xe này, anh Huy cho rằng đó là cái “duyên”.

“Trước đó, tôi để ý đến Suzuki Ciaz vì thích sedan. Nhưng gia đình nhắm tới một số dòng xe gầm cao 7 chỗ. Lúc ấy xem báo đài thì biết Suzuki XL7 chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam nên cuối cùng đã chốt mẫu xe này”, anh Huy kể lại. “Mình mê chiếc xe ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cộng với việc bị trì hoãn mua xe nên tôi cảm thấy đây chính là cái duyên”.

Suzuki XL7 đem đến sự rộng rãi và thoải mái cho hành khách khi ngồi trong khoang cabin

Sau hơn một năm sử dụng, anh Huy cho biết chiếc xe “đáng đồng tiền bát gạo”. “Xe tiết kiệm nhiên liệu mà chi phí bảo dưỡng trong xưởng chính hãng cũng không quá cao, nên tôi cũng giới thiệu nhiều anh em, bạn bè vào đây để bảo dưỡng xe cho yên tâm”, anh Huy nói.

Trong năm 2020, dòng xe 7 chỗ của Suzuki đã thành công chinh phục gần 160.000 người dùng trên toàn thế giới, trong đó có gần 7.000 chiếc Suzuki XL7 đang lăn bánh, đồng hành cùng khách hàng Việt chỉ hơn một năm ra mắt. Ở mức chi phí tầm trung, XL7 cân bằng được nhiều giá trị: Thiết kế nam tính, khoang nội thất rộng rãi, linh hoạt trong đô thị, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Vào đầu tháng 7, Suzuki xuất sắc đứng đầu về chỉ số hài lòng của Viện dịch vụ khách hàng Vương quốc Anh (UKCSI) trong tổng số 26 thương hiệu ô tô, minh chứng cho chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ mà Suzuki mang đến cho tất cả khách hàng, không chỉ ở Anh mà trên toàn thế giới. Còn tại Việt Nam, Suzuki cũng được lòng người dùng khi vẫn duy trì đà tăng trưởng và là thương hiệu ô tô hiếm hoi tại Việt Nam tăng trưởng dương trong khi doanh số của toàn bộ thị trường sụt giảm trong tháng 6.2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Suzuki XL7 hiện có sẵn và được hãng phân phối nhiều lựa chọn màu sắc đến khách hàng. Bên cạnh đó, khách còn nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua XL7 trong tháng 8.2021, với gói hỗ trợ tương đương 15 triệu đồng tiền mặt, giá bán lẻ sau ưu đãi gồm VAT chỉ từ 574,9 triệu đồng.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý ô tô Suzuki ủy quyền hoặc tìm hiểu tại đây

Hotline: 1800 6950