KIA Stinger 2021 dùng động cơ V6, dẫn động cầu sau

Tại Châu Âu, KIA Stinger được trang bị duy nhất động cơ T-GDi 3.3L V6 nâng cấp, loại bỏ động cơ xăng và diesel 4 xi-lanh trước đây. Hãng xe Hàn cho biết quyết định loại bỏ động cơ 4 xy-lanh là do phần lớn khách hàng tại châu Âu chỉ quan tâm đến động cơ 3.3L V6 trong 3 năm đầu tiên có mặt trên thị trường.

Bước sang phiên bản 2021, động cơ tăng áp kép 3.3L V6 của Stinger đã được gia tăng sức mạnh thêm 4 mã lực, đạt 365 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mômen xoắn tối đa 510 Nm từ 1.300-4.500 vòng/ phút. Stinger là mẫu xe Kia có thời gian tăng tốc nhanh nhất đang được bán tại châu Âu khi có thể hoàn thành cú tăng tốc nước rút từ 0-100 km/h trong 4,9 giây (với mẫu AWD), nhanh hơn 0,6 giây so với phiên bản tiền nhiệm.

Hầu hết khách hàng mua Stinger đều chọn phiên bản động cơ V6

Stinger 2021 sẽ được cung cấp hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn tại các thị trường lái xe bên trái, trong khi tại các thị trường lái xe bên phải chỉ có hệ truyền động cầu sau. Cả 2 biến thể này đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp.

Về thiết kế ngoại thất, Stinger 2021 được trang bị lưới tản nhiệt mũi hổ mới, đèn pha LED tích hợp dải đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu LED mới và đèn báo rẽ dạng lưới cùng bộ mâm 19 inch độc quyền. Ngoài ra, Stinger 2021 còn được cung cấp thêm màu sơn ngoại thất xanh Ascot Green mới.

Thiết kế tổng thể của cabin không thay đổi. Stinger 2021 bản tiêu chuẩn tại châu Âu có nội thất được trang bị ghế da Nappa màu đen/đỏ hoặc da lộn màu đen với đường chỉ khâu màu đỏ tương phản và dây đai an toàn màu đỏ.

Nội thất Stinger 2021 cao cấp và sang trọng hơn trước

Nâng cấp nội thất chính là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10,25 inch mới, tương thích Apple CarPlay/Android Auto và ra lệnh bằng giọng nói. Cụm đồng hồ đo có thêm một màn hình 7 inch.

Các công nghệ an toàn nổi bật trên Stinger 2021 bao gồm cảnh báo mở cửa xe an toàn Safe Exit Warning, màn hình quan sát điểm mù Blind-Spot View Monitor, hỗ trợ giữ làn Lane Following Assist, hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, cảnh báo người ngồi phía sau.

Kể từ khi ra mắt tại châu Âu vào năm 2017 đến nay đã có khoảng 10.000 chiếc KIA Stinger được giao đến tay khách hàng.