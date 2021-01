Lựa chọn mẫu SUV chuẩn cho gia đình, doanh nhân

Chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt vào năm 2009, tới nay đã có hơn 100.000 chiếc Fortuner lăn bánh trên khắp nẻo đường đất nước. Nếu nói một cách ví von thì Fortuner như một “tượng đài” trong phân khúc SUV tại Việt Nam mà hiếm có đối thủ cạnh tranh.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng khách hàng luôn là những người đánh giá cuối cùng, chính xác và khách quan nhất, con số xe Fortuner tiêu thụ đã nói lên niềm tin mà người tiêu dùng Việt đã dành cho nó. Nhìn lại sự kiện ra mắt Fortuner 2020 vào tháng 9 vừa qua, sự lột xác toàn diện của phiên bản mới đã giúp mẫu xe này nhanh chóng giành lại vị trí ngôi vương trong phân khúc SUV cỡ trung, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký với 1.104 xe bán ra chỉ sau một tháng và tiếp tục duy trì số bản ổn định trong tháng 11 với khoảng 1.000 xe. Riêng tháng 12.2020, hãng xe Nhật cán mốc doanh số kỷ lục 11.520 tổng xe bán ra, doanh số dòng SUV chiếm 3.637 xe, trong đó có 1.273 xe đến từ Fortuner.

Dù là để phục vụ công việc kinh doanh của các doanh nhân hay các chuyến đi gia đình, Fortuner 2020 vẫn là một lựa chọn phù hợp

Dĩ nhiên, một chiếc xe thành công thì phải có lý do, phải hội đủ các yếu tố như nội tại chiếc xe phải tốt, bền bỉ, kinh tế, an toàn và tiện nghi - Fortuner có tất cả những điều đó, đặc biệt là phiên bản 2020 vừa ra mắt.

Toyota đã có những điều chỉnh cả về mặt thiết kế lẫn trang bị nội thất đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng với tham vọng có thể phủ rộng cho bất cứ ai cần một chiếc SUV đa dụng cỡ trung. Từ cá nhân, gia đình, công ty, xe dịch vụ và đặc biệt là cả các doanh nhân thành đạt với việc ra mắt 2 phiên bản Legender mới. Đây được xem là cú đáp trả mạnh mẽ của Toyota dành cho các đối thủ đồng thời cho thấy rõ sự lắng nghe và cầu thị từ hãng để cải tiến mạnh mẽ hơn các sản phẩm. Legender mới có vẻ ngoài thời thượng, năng động và thể thao hơn với các đường nét cắt sắc, dứt khoát cũng như hệ thống đèn full LED, mâm xe hợp kim 18 inch cùng khoảng sáng gầm xe được nâng lên tới 279mm tương đương với mẫu bán tải Hilux khiến Fortuner chẳng ngại ngần bất cứ địa hình nào.

Di chuyển êm ái trên mọi địa hình

Thực tế ghi nhận, không ít người phàn nàn về khối động cơ của Fortuner các đời trước không thực sự bốc dù rằng rất bền bỉ và tốn ít nhiên liệu, nay thì đã khác, công suất của phiên bản 2.8L đã được gia tăng thêm 21 mã lực lên cực đại 201 mã lực cùng mô men xoắn tối đa đạt tới 500Nm (tăng 50Nm) khiến cảm giác lái hứng khởi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) cũng đã được trang bị trên toàn bộ 7 phiên bản của Fortuner mới giúp người lái dễ dàng xoay trở trong điều kiện chật hẹp phố thị nhưng lại đầm chắc trên cao tốc xa lộ. Hệ thống khung gầm rời chịu độ vặn xoắn và tải trọng cao với camera 360 độ cùng cảm biến xung quanh xe cũng sẽ hỗ trợ người lái khi di chuyển trên những địa hình khó khăn.

Một điểm đáng chú ý trên hai phiên bản Legender mới (2.4L AT 4x2 và 2.8L AT 4x4) chính là hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA) và điều khiển hành trình chủ động (DRCC) sẽ mang lại những trải nghiệm mới và sự an tâm tối đa cho người dùng. Dĩ nhiên, Fortuner 2020 mới đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Asean NCAP với hàng loạt các tính năng an toàn bị động chủ động như hệ thống phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe VSC, hỗ trợ kiểm soát lực kéo TRC, khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ đổ đèo DAC, 7 túi khí, camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Toyota Việt Nam cũng đã nâng cấp nhiều tiện nghi nội thất như màn hình cảm ứng 8 inch kết nối Apple car play/Android auto, đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation, 11 loa JBL cao cấp, mở cốp rảnh tay, hàng chục hộc chứa đồ và cổng sạc USB. Không gian khoang cabin kế thừa sự rộng rãi cho 7 (hoặc 8) người lớn ngồi thoải mái với hai tông màu đối lập, bọc da cùng trang trí mạ satin mang lại sự sang trọng và tinh tế. Hệ thống điều hòa tự động hai giàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và hành khách đều chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập cũng dễ dàng hơn chỉ với một chạm.

Nội thất tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả đối tượng doanh nhân và gia đình

Fortuner 2020 đã có sự phân cấp khách hàng rất rõ ràng. Các phiên bản như 2.4L MT 4x2 hay 2.4L AT 4x2 hướng tới đối tượng người dùng là cá nhân/công ty chạy xe dịch vụ trong khi hai phiên bản Legender lại hướng tới nhóm khách hàng gia đình hoặc doanh nhân thành đạt với các trang bị tiện nghi đủ đầy phục vụ mọi nhu cầu thực tế của chủ nhân. Từ vẻ ngoài thể thao năng động, nội thất sang trọng hiện đại đến các trang bị an toàn hàng đầu phân khúc, Fortuner Legender là lựa chọn tốt nhất cho một mẫu SUV đa dụng 7 chỗ.