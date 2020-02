Ô tô nhập khẩu về Việt Nam vẫn chưa tìm lại đà tăng trưởng sau khi bất ngờ chững lại trong giai đoạn cuối năm 2019.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1.2020 các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam nhập khẩu 4.281 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị đạt 111 triệu USD. So với tháng cuối năm 2019, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm 2.349 xe.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 1.2019 và tháng 1.2020

Thậm chí, so với cùng kỳ năm ngoái số lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 1.2020 giảm tới 63%. Đây cũng là tháng có lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Nguyên nhân một phần do thời gian hoạt động của các doanh nghiệp ô tô bị rút ngắn khi tháng 1.2020 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Bên cạnh đó, một số DN cũng chờ đợi những điều chỉnh về chính sách của Chính phủ đối với các quy định liên quan đến việc nhập khẩu ô tô.

Trong số gần 4.300 xe ô tô các loại được các DN nhập về Việt Nam trong tháng 1 vừa qua, chủ yếu vẫn là các mẫu mã ô tô du lịch dưới 9 chỗ sản xuất tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Các doanh nghiệp đã bỏ ra 41,524 triệu USD để nhập 1.832 xe ô tô từ Thái Lan. Lượng ô tô nhập từ Indonesia cũng lên tới 1.703 xe, tương đương 20,125 triệu USD.

Ô tô nhập khẩu từ ASEAN chiếm tới 83% số lượng xe làm thủ tục thông quan tháng 1.2020

Như vậy, tính bình quân trong tháng 1.2020 mỗi chiếc ô tô nhập từ Thái Lan vào Việt Nam có giá khoảng 22.660 USD. Trong khi xe nhập từ Indonesia giá bình quân vào khoảng 11.820 USD. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí.

Trung Quốc xếp thứ 3 trong số các quốc gia xuất khẩu nhiều ô tô nhất vào Việt Nam trong tháng 1.2020 với 156 xe ô tô các loại đã làm thủ tục thông quan. Tiếp theo là Mỹ (71 xe), Nhật Bản (70 xe), Nga (36 xe)…

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1.2020 tổng số linh kiện, phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam đạt giá trị 329 triệu USD, giảm nhẹ 5,3% so với tháng trước. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ khá đa dạng. Tuy nhiên, kim ngạch lớn vẫn tập trung vào 5 thị trường chính là Hàn Quốc (114 triệu USD), Trung Quốc (60 triệu USD), Nhật Bản (44 triệu USD), Thái Lan (36 triệu USD), Indonesia (15 triệu USD).

Theo dự báo của các DN kinh doanh ô tô tại Việt Nam, lượng ô tô nhập khẩu trong thời gian tới vẫn sẽ giảm nếu so với cùng kỳ năm ngoái, do sức mua trên thị trường đang có dấu hiệu chững lại. Bên cạnh đó, một số DN sản xuất lắp ráp ô tô trong nước có nguồn linh kiện, phụ tùng nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn.