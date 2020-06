Sau khi liên tiếp gặt hái những thành công trong 2 năm gần đây, Mitsubishi đang nỗ lực gia tăng vị thế cạnh tranh, chinh phục khách hàng bằng cách làm mới mẫu mã sản phẩm đang phân phối tại Việt Nam.

Tiếp nối Triton, Outlander hay Attrage ... hãng xe Nhật Bản vừa tung ra thị trường bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander – mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam trong 2 năm trở lại đây.

Xpander số tự động (AT) có giá bán 630 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với mẫu cũ

Với doanh số bán hàng sau gần 2 năm xuất hiện tại Việt Nam đạt hơn 25.000 xe (chiếm 10% doanh số bán Xpander toàn cầu), Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) từng công bố kế hoạch lắp ráp Xpander tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc lắp ráp mẫu xe này đến nay vẫn chưa được triển khai do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 . Vì vậy, bản nâng cấp Mitsubishi Xpander 2020 ra mắt lần này tại Việt Nam vẫn tiếp tục được hãng nhập khẩu từ nhà máy sản xuất ở Indonesia. Điều này khiến khách hàng mua Mitsubishi Xpander 2020 không được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ như các mẫu xe lắp ráp trong nước.

VIDEO: 8 điểm mới trên Mitsubishi Xpander 2020 so với bản cũ

Theo kế hoạch bán hàng của MMV, bước đầu các đại lý uỷ quyền của hãng chỉ phân phối bản Mitsubishi Xpander số tự động (AT) với giá bán 630 triệu đồng. Căn cứ theo nhu cầu thị trường, MMV sẽ tiếp tục giới thiệu bản số sàn (MT) trong thời gian tới. So với mẫu cũ (bản AT), Mitsubishi Xpander AT 2020 có giá bán cao hơn 10 triệu đồng, bù lại bản nâng cấp được sửa đổi bổ sung hàng loạt điểm mới về thiết kế, trang bị nội ngoại thất.

Mitsubishi Xpander 2020 có tới 8 điểm mới về thiết kế ngoại thất, nội thất

Về thiết kế, vì chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ đầu tiên nên Mitsubishi Xpander 2020 về cơ bản vẫn giữ nguyên kích thước, kiểu dáng... từng giúp mẫu xe này ghi điểm trong mắt khách hàng. Xpander 2020 chỉ thay đổi thiết kế mặt ca-lăng với lưới tản nhiệt được làm mới, kết hợp giữa các thanh ngang mạ crôm và các chi tiết ốp nhựa đen bóng trông hiện đại, thể thao hơn.

Đặc biệt, hệ thống đèn pha bóng Halogen trên bản cũ, vốn từng bị một số khách hàng chê về khả năng chiếu sáng, nay đã được Mitsubishi cải tiến vằng việc trang bị đèn pha công nghệ Bi- LED cho bản Xpander 2020. Bộ mâm xe vẫn giữ nguyên kích thước 16 inch như bản cũ nhưng được thiết kế mới với 5 chấu cách điệu và phối 2 tông màu. Phiên bản nâng cấp lần này cũng được trang bị ăng-ten vây cá hiện đại giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe.

4 thay đổi về diện mạo trên Mitsubishi Xpander 2020 so với mẫu cũ

Ở bên trong, nội thất Mitsubishi Xpander 2020 được đổi sang cách phối tông màu tối kết hợp các mảng ốp nhựa dạng vân carbon trên bảng táp-lô, táp-bi cửa tạo cảm giác sang trọng, hiện đại hơn. Bên cạnh đó, tất cả các ghế ngồi đều được bọc da tối màu, giúp tăng tính thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh hơn so với ghế bọc nỉ trên phiên bản cũ.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng giá nhất đế từ hệ thống giải trí mới với màn hình cảm ứng kích thước 7 inch tích hợp kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Các trang bị khác như nút khởi động, hệ thống điều hòa, chìa khóa thông minh hay vô lăng tích hợp thoại rảnh tay, ổ cắm điện 12 volt cho cả 3 hàng ghế… vẫn tương tự phiên bản cũ.

Màu nội thất, ghế da, màn hình cảm ứng 7 inch... là những nâng cấp đáng chú ý trong khoang nội thất Mitsubishi Xpander 2020

Cải tiến, nâng cấp khá nhiều chi tiết về thiết kế ngoại, nội thất nhưng Mitsubishi Xpander 2020 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xăng MIVEC 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 102,5 mã lực (hp) tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này trên phiên bản AT được kết hợp hộp số tự động 4 cấp, hệ thống dẫn động càu trước như mẫu cũ. Theo MMV, hệ thống treo của xe cũng đã được cải tiến, sửa đổi để hạn chế tình trạng “xì nhớt” từng bị khách hàng phản ánh trên mẫu cũ.

Về an toàn, Mitsubishi Xpander 2020 tiếp tục sử dụng hệ thống khung xe RISE làm từ vật liệu thép gia cường có độ cứng cao. Ngoài ra, các trang bị an toàn như camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EDB), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ASC), kiểm soát lực kéo (TCL), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)…

Xpander 2020 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xăng MIVEC 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít

Với hàng loạt cải tiến, nâng cấp trong khi giá bán chỉ tăng 10 triệu đồng (đối với bản số tự động), Mitsubishi Xpander 2020 hứa hẹn sẽ tiếp tục hút khách và gặt hái thành công tại thị trường Việt Nam, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ Suzuki Ertiga hay Toyota Avanza… Đặc biệt, khách hàng mua Xpander 2020 từ nay đến hết ngày 31.7.2020, sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt với quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.