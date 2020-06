Mua ô tô Suzuki được hỗ trợ lệ phí trước bạ ngay trong tháng 6

Gần đây, thị trường xe đang nóng lên với thông tin giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước theo Nghị quyết 84/NQ-CP. Hưởng ứng nhanh với chính sách này, Suzuki “mạnh tay” hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ cho xe nhập khẩu. Với ưu đãi này, Suzuki Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những khách hàng đang có nhu cầu mua xe.

Hỗ trợ 100% thuế trước bạ cho Super Carry Pro hoàn toàn mới

Đối với dòng xe thương mại, Suzuki hỗ trợ hoàn toàn thuế trước bạ, phí đăng ký xe và bảo hiểm, tương đương 20 triệu đồng cho 250 khách hàng đầu tiên. Ưu đãi không chỉ nhằm giúp khách hàng mới dễ dàng sở hữu một chiếc xe tải tiện dụng, chất lượng mà còn thay lời cảm ơn tới người tiêu dùng đã ủng hộ Suzuki suốt chặng đường 25 năm tại Việt Nam.

Suzuki Super Carry Pro thuộc dòng xe tải Carry trứ danh với doanh số hơn 2 triệu chiếc trên toàn cầu. Tại Việt Nam, doanh số dòng Carry cũng đạt con số ấn tượng với hơn 34.000 xe lăn bánh tính từ 2009 - 2019.

Super Carry Pro hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có hệ thống khung gầm chắc chắn được phun sơn tĩnh điện, chống ăn mòn và rỉ sét, giúp xe bền đẹp bất chấp thời tiết mưa nắng. Đồng thời, phiên bản này của Suzuki còn sở hữu những thiết bị vượt trội như tay lái trợ lực điện và điều hòa. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho các nhà vận chuyển đầu tư cho công việc của mình và là cơ hội lớn nhất để sở hữu một “trợ thủ” đáng tin cậy nhưng số lượng giới hạn.

Ertiga Limited - Hỗ trợ 50% thuế trước bạ, bảo hiểm

Trong tháng 6, để hỗ trợ khách hàng tiết kiệm chi phí mua xe, đặc biệt là sau dịch Covid-19, Suzuki Việt Nam hỗ trợ 50% thuế trước bạ và bảo hiểm, giá trị lên đến 40 triệu đồng cho 200 khách hàng đầu tiên mua xe Ertiga Limited.

Ertiga Limited là mẫu xe MPV rất được khách hàng gia đình yêu thích khi sở hữu nhiều tiện nghi vượt trội cùng giá trị hoàn hảo. Đây là mẫu xe được hãng nâng cấp dựa trên việc lắng nghe ý kiến khách hàng. Xe được bổ sung các trang thiết bị mới gồm có bộ mâm hợp kim mài bóng thiết kế mới, màn hình cảm ứng 10 inch, điều hòa không khí tự động và bệ tỳ tay ở hàng ghế thứ hai. Các trang bị mới được nhiều khách hàng đánh giá cao bởi sự thuận tiện khi sử dụng và góp phần làm chiếc xe giá trị hơn.

Ertiga Sport - Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 200 khách đầu tiên

Cùng với ưu đãi hấp dẫn dành cho Ertiga Limited, phiên bản Ertiga Sport cũng được Suzuki Việt Nam ưu ái hỗ trợ 20 triệu cho 200 khách hàng đầu tiên trong tháng 6. Được biết, đây là phiên bản đã được hãng bổ sung nhiều trang thiết bị an toàn mà người dùng mong muốn.

Xe được trang bị hệ thống cân bằng điện tử, giúp người lái kiểm soát hướng xe và hệ thống khởi hành ngang dốc, giúp ngăn trôi xe khi khởi hành tại những địa hình dốc. Đồng thời, nhiều công nghệ an toàn tiên tiến chủ động và bị động giúp giảm thiểu chấn thương cho cả người ngồi trên xe và người đi bộ trong trường hợp xảy ra tai nạn và những công nghệ an toàn này đã đạt chứng nhận an toàn 4 sao của ASEAN NCAP, cũng được nâng cấp toàn diện cho Ertiga Sport.

Bảng giá tham khảo: