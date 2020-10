Người Trung Quốc không còn ‘mặn mà’ với ô tô Mỹ

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, sức mua từng bước hồi phục giúp doanh số bán ô tô tại quốc gia này tăng trưởng liên tiếp trong 5 tháng vừa qua. Tuy nhiên, ngoài các mẫu mã ô tô nội địa, xe Nhật Bản và châu Âu… người tiêu dùng ô tô tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới lại khá thờ ơ với các mẫu mã ô tô Mỹ.

Jeep là thương hiệu ô tô Mỹ bết bát nhất tại thị trường Trung Quốc Ảnh: Autonews China

Hiện tại, Jeep là thương hiệu ô tô duy nhất thuộc tập đoàn FCA đang sản xuất tại Trung Quốc. Thông qua việc hợp tác liên doanh với GAC Motor, Jeep đang cung cấp ra thị trường ô tô lớn nhất thế giới các phiên bản động cơ xăng và plug-in hybrid của mẫu Grand Commander, Renegade, Compass và Cherokee.

Trong tháng 9.2020, doanh số bán xe Jeep tại Trung Quốc chỉ đạt 3.862 xe, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2020, tổng lượng xe Jeep tiêu thụ tại Trung Quốc chỉ đạt 27.675 xe, giảm mạnh 47% so với năm 2019. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự hồi phục của thị trường Trung Quốc khi doanh số bán ô tô di lịch tăng 8% trong tháng trước, qua đó thu hẹp mức giảm doanh số từ đầu năm xuống còn 12% so với năm 2019.

Theo John Zeng, Giám đốc khu vực châu Á của LMC Automotive tại Thượng Hải, rắc rối của Jeep bắt nguồn từ năm 2015, khi FCA bắt đầu sản xuất tại Trung Quốc nhưng không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Việc đầu tư dây chuyền sản xuất, nâng cao tỉ lệ nội địa hoá cho phép FCA cùng đối tác liên doanh bán các mẫu xe Jeep ra thị trường Trung Quốc với giá thấp hơn nhiều so với giá xe nhập khẩu, vốn chịu mức thuế 25% ở Trung Quốc. Động thái này bước đầu mang lại hiệu quả khi vào năm 2017, doanh số bán xe Jeep vượt 200.000 xe, tăng hơn gấp đôi so với năm 2014. Tuy nhiên, những năm sau đó những lời phàn nàn của khách hàng về chất lượng sản phẩm của hãng cũng dần tăng lên.

Chỉ 36% đại lý Buick có lãi trong năm 2019 Ảnh: Autonews China

Vào tháng 9.2018, một nhóm chủ sở hữu xe Jeep tại Trung Quốc đã phàn nàn trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc về vấn đề tiêu hao nhiên liệu và mất điện đột ngột với các mẫu Jeep Cherokee và Compass mới. Các vấn đề khác liên quan đến xe Jeep như hộp số kém chất lượng, kính chắn gió và cửa sổ trời bị lỗi... cũng được người dùng phản ánh.

Trong khi đó, doanh số của các thương hiệu như General Motor (GM), Ford tại Trung Quốc đã phục hồi nhưng theo một cách không mấy ấn tượng. Trong tháng 9.2020, doanh số bán xe của SAIC-GM công ty liên doanh của GM với SAIC Motor Corp, chuyên sản xuất phân phối xe Cadillac, Buick và Chevrolet tại Trung Quốc chỉ đạt 153.000 xe. Tính đến tháng 9.2020, doanh số bán xe của liên doanh này chỉ ở mức 952.000 xe, giảm 22% so với năm ngoái.

Tính đến tháng 9.2020, doanh số bán xe của liên doanh SAIC-GM chỉ ở mức 952.000 xe, giảm 22% so với năm ngoái Ảnh: Autonews China

Tình hình kinh doanh của Ford tại Trung Quốc cũng không mấy khả quan. Kể từ năm 2016, doanh số bán xe Ford tại Trung Quốc liên tiếp sụt giảm, một phần do thiếu sản phẩm mới. Năm nay, doanh số bán hàng của Ford đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng vẫn thấp hơn so với năm ngoái. Hiện tại, Changan là đối tác chính của Ford tại Trung Quốc, liên doanh này đang kết hợp sản xuất, phân phối một số dòng sedan và Crossover.

Theo một báo cáo được công bố bởi công ty tư vấn Urban Science có trụ sở tại Detroit kết hợp cùng công ty Lechebang ở Thượng Hải, chỉ 11% đại lý Jeep, 30% đại lý Chevrolet và 36% đại lý Buick có lãi trong năm 2019. Những con số này cho thấy, tình hình kinh doanh của các thương hiệu ô tô Mỹ tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn khi khách hàng không còn mấy mặn mà.