Người Việt giảm mua sắm ô tô, doanh số các hãng xe lao dốc không phanh

Đà sụt giảm doanh số bán hàng của thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục kéo dài sang tháng thứ 4. Trong đó, kết quả bán hàng trong tháng 7.2021 của các hãng ô tô tại Việt Nam chỉ bằng 50% doanh số từng đạt được trong tháng 3.2021. Dịch Covid-19 vẫn đang từng bước ảnh hưởng khiến thị trường ô tô “lao dốc không phanh”.

VIDEO: 5 ô tô bị khách Việt ‘thờ ơ’ nhất 6 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7.2021, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA chỉ đạt 16.035 xe các loại, giảm 32% so với tháng 6.2021. Như vậy, sau cú “quay đầu” từ tháng 4 đến nay, đà sụt giảm doanh số của thị trường ô tô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thị trường ô tô ảm đạm, doanh số sụt giảm “phủ bóng” ở tất cả các phân khúc

Thị trường ảm đạm, doanh số sụt giảm “phủ bóng” ở tất cả các phân khúc. Trong đó, ô tô du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi lượng tiêu thụ trong tháng 7.2021 chỉ dừng lại ở mức 10.411 xe, giảm 34% so với tháng 6.2021. Xe thương mại giảm 27% và xe chuyên dụng cũng giảm tới 30%.

VIDEO: 5 ô tô người Việt mua nhiều nhất 6 tháng đầu năm 2021

Tổng hợp số liệu bán hàng của VAMA, TC Motor – đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam và VinFast trong tháng 7.2021, tổng doanh số bán ô tô của toàn thị trường đạt 23.848 xe các loại, giảm 25% so với tháng 6 và giảm 33% so với cùng kỳ 2020.

Ngoại trừ VinFast, Ford… lượng tiêu thụ của các hãng xe còn lại tiếp tục giảm mạnh trong tháng 7.2021

Những con số này cho thấy diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã gây nên những tác động tiêu cực lên thị trường ô tô Việt Nam. Kinh tế khó khăn cùng với việc hạn chế đi lại… khiến phần lớn người dân không mấy mặn mà với việc mua sắm những tài sản có giá trị lớn như ô tô. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất, phân phối đã nỗ lực gồng mình tung ra các ưu đãi, giảm giá bán nhưng sức mua vẫn chưa được cải thiện.

VIDEO: 3 mẫu ô tô bất ngờ 'sa sút không phanh' tại Việt Nam

Ngoại trừ một số thương hiệu như VinFast , Ford… vẫn duy trì đà tăng trưởng nhở những chương trình giảm giá “khủng”. Lượng tiêu thụ của các hãng xe còn lại tiếp tục giảm mạnh trong tháng 7.2021.

Sức mua ô tô dự báo tiếp tục sụt giảm trong những tháng tới

Dẫn đầu thị trường nhưng lượng tiêu thụ ô tô Hyundai trong tháng 7.2021 chỉ đạt 4.031 xe, giảm 27,5% so với tháng 6, giảm 48% so với cùng kỳ 2020. Doanh số Mitsubishi cũng giảm tới 66%, Mazda giảm 36%, KIA giảm 30%, Toyota giảm 29%... so với tháng 6.2021.

VIDEO: 5 điểm nhấn trên thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2021

Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng sức mua ô tô trên toàn thị trường năm 2021 đạt 166.516 chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương vẫn đang áp dụng việc giãn cách… trong khi mùa bán hàng đang bước vào tháng 7 âm lịch… sức mua ô tô dự báo sẽ tiếp tục sụt giảm trong những tháng tới.