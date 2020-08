Người Việt ngày càng chuộng ô tô Hàn lắp ráp trong nước

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, thị trường ô tô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 7.2020. Cụ thể, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA, VinFast và TC-Motor trong tháng 7.2020 đạt 33.885 xe ô tô các loại, tăng 6,2% tương đương 2.100 xe so với tháng 6.2020.

Trong đó, Hyundai tiếp tục là thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường với tổng lượng xe bán ra trong tháng 7.2020 đạt 7.606 xe, tăng 35,5% so với tháng 6.2020. Doanh số bán hàng của thương hiệu KIA với phần lớn các mẫu mã do THACO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam đạt 2.961 xe, tăng 16% tương đương 408 xe so với tháng 6.2020.