Người Việt tăng mua sắm ô tô sau mùa dịch Covid-19

Bất chấp chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đến nay vẫn chưa chính thức có hiệu lực, thị trường ô tô Việt Nam vẫn hồi phục mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm ô tô của người dân tăng mạnh sau thời gian ảm đạm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố chiều 11.6, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 5.2020 đạt 19.081 xe, tăng 62% so với tháng 4.2020.

Nhu cầu sử dụng, kinh doanh cũng như tâm lý lo ngại dịch bệnh khiến nhu cầu mua sắm ô tô du lịch của người Việt tăng cao

Trong đó, chiếm phần lớn là các mẫu mã thuộc phân khúc ô tô du lịch dưới 9 chỗ với 13.009 xe bán ra trong tháng 5.2020, tăng 67% so với tháng trước đó. Phân khúc xe thương mại cũng tăng 59% (đạt 5.810 xe), trong khi xe chuyên dụng giảm 16% về mức 262 xe trong tháng 5.2020.

Biểu đồ mô tả doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA trong năm 2020

Tuy nhiên, đây chỉ mới là doanh số bán của các thành viên thuộc VAMA. Nếu tính cả 4.833 xe Hyundai do TC-Motor phân phối và 2.161 xe VinFast đã bán ra... tổng lượng ô tô người Việt tiêu thụ trong tháng 5.2020 đạt 26.075 xe. Con số này cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đã có bước hồi phục mạnh mẽ sau khi chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô của nhiều thương hiệu bị ngưng trệ trong tháng 4.2020.

Bước tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường ô tô một phần xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng, sau một thời gian dài bị kìm nén. Nhu cầu sử dụng, kinh doanh cũng như tâm lý lo ngại dịch bệnh khiến nhu cầu mua sắm ô tô du lịch của người Việt tăng cao. Tuy nhiên, phải kể đến nỗ lực của các nhà sản xuất, đại lý phân phối trong việc “thắt lưng, buộc bụng” để áp dụng chính sách giảm giá, kích cầu.

Ô tô giảm giá bán thu hút người tiêu dùng

Trong tháng 5.2020, thị trường ô tô chứng kiến cuộc đua giảm giá bán xe rầm rộ giữa các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhằm mục tiêu cải thiện doanh số, kích thích thị trường và đặc biệt để “xả hàng tồn kho” vốn đã gia tăng từ đầu năm 2020.

Doanh số bán hàng của hầu hết các thương hiệu đều gia tăng. Trong đó, xét theo khía cạnh thương hiệu, Hyundai dẫn đầu thị trường với 4.833 xe bán ra trong tháng 5.2020. Toyota xếp thứ 2 với mức tăng trưởng 49% đạt 4.167 xe. Honda xếp thứ 3 với 2.714 xe, tăng 222% so với tháng 4.2020. Tiếp theo là THACO Truck với 2.268 xe tăng 47%.

VinFast đạt doanh số bán 2.161 xe trong tháng 5.2020

Đặc biệt với những chương trình ưu đãi, giảm giá rầm rộ trong tháng 5.2020, VinFast đạt doanh số bán 2.161 xe và chen chân vào Top 5 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2020. Đây cũng là tháng đầu tiên, hãng ô tô Việt công bố doanh số bán hàng chi tiết của từng mẫu xe. Trong đó, Fadil và Lux A2.0 xuất sắc chen chân vào Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2020

Trong khi đó, sau thời gian liên tiếp sụt giảm, doanh bán hàng của Ford cũng tăng trở lại với 1.858 xe. Doanh số của Mitsubishi, KIA cũng tăng trưởng và đạt mức trên 1.500 xe. Tuy nhiên, nếu xét theo khía cạnh nhà sản xuất, phân phối Trường Hải (THACO) đang là cái tên dẫn đầu thị trường với tổng doanh số đạt 5.829 xe bán ra trong tháng 5.2020 tăng 35% so với tháng 4.2020.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán xe của các thành viên VAMA giảm giảm 34% so với cùng kì năm ngoái

Nhìn toàn cảnh, sức mua ô tô đang dần hồi phục nhưng chưa thể khiến các doanh nghiệp ô tô lạc quan nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng trong tháng 5.2020 của các thành viên VAMA thậm chí giảm tới 30% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán xe của các thành viên VAMA giảm giảm 34% so với cùng kì năm ngoái.