Ô tô điện KIA EV6 hút khách ngay trong ngày đầu mở bán

Tất nhiên, tương tự chính sách bán hàng của VinFast đối với VF e34 tại Việt Nam. Hơn 21.000 đơn đặt hàng trực tuyến đối với KIA EV6 là hình thực đặt cọc giữ chỗ, không đồng nghĩa với lượng xe bán ra. KIA vẫn chưa công bố lượng đơn đặt hàng đối với EV6 tại châu Âu. Trước đó, người anh em Hyundai Ioniq 5 chỉ mất một tuần để nhận được 236.000 đơn đặt hàng tại lục địa già.

Theo chính sách bán hàng của KIA, những khách hàng tại châu Âu muốn mua KIA EV6 sẽ phải đặt cọc trước 118 USD. KIA bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại các thị trường châu Âu từ tháng 5.2021 và dự kiến giao lô xe đầu tiên vào tháng 9.2021.

Ngoài các bản tiêu chuẩn như ở Hàn Quốc, thị trường châu Âu sẽ có thêm lựa chọn với các phiên bản GT-line và GT. Những người đặt trước bản tiêu chuẩn, GT-line hoặc GT trước ngày 30.4 sẽ nhận được miễn phí hệ thống sạc Ionity trong một năm và cũng được hưởng gói đăng ký KiaCharge một năm bao gồm 210.000 điểm sạc trên khắp lục địa già.

EV6 là mẫu xe KIA đầu tiên áp dụng triết lý thiết kế mới KIA’s Opposites United. Triết lý này dựa trên 5 trụ cột thiết kế chính: ‘Bold for Nature’, ‘Joy for Reason’, ‘Power to Progress’, ‘Technology for Life’ và ‘Tension and Serenity’. Đây cũng sẽ là ngôn ngữ chung cho thiết kế của những mẫu xe KIA trong tương lai.

KIA EV6 được cung cấp nhiều cấu hình khác nhau, tích hợp và đều có cả hai hệ thống dẫn động là cầu sau và tất cả các bánh. Trong đó, bản tiêu chuẩn trang bị hệ dẫn động cầu sau kết hợp bộ pin 58 kWh cung cấp năng lượng cho động cơ đặt phía sau sản sinh ra công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ngoài ra, còn có bộ pin 77,4 kWh công suất 225 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Phiên bản KIA EV6 GT cao cấp nhất trang bị hệ dẫn động bốn bánh kết hợp động cơ điện và bộ pin sản sinh công suất lên tới 577 mã lực và mô men xoắn cực đại 740 Nm. KIA EV6 GT có thể tăng tốc từ 0 -100 km/giờ trong 3,5 giây, tốc tối đa lên đến 260 km/giờ và có thể đi được quãng đường lên tới 405 km. Khả năng tăng tốc của KIA EV6 GT thậm chí còn nhanh hơn cả Porsche Taycan.