Ô tô nhập khẩu giá rẻ ‘vất vưởng’ tại thị trường Việt Nam

Đầu quý II.2020, nhà phân phối xe Suzuki Việt Nam thông báo tạm dừng phân phối dòng xe cỡ nhỏ Suzuki Celerio tại Việt Nam. Đến cuối tháng 5.2020 mẫu hatchback hạng B - Honda Jazz bất ngờ biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên trang thông tin chính thức của Honda Việt Nam. Một số đại lý cũng đã ngừng phân phối mẫu xe này... làm dấy lên thông tin Jazz đã bị "khai tử" tại thị trường Việt Nam do doanh số bán quá “nghèo nàn”.

Tuy nhiên, sau một thời gian gia nhập thị trường ô tô Việt Nam, tất cả đều chung một số phận: Doanh số khởi sắc trong thời gian đầu nhờ sự mới lạ và cái danh xe nhập, sau đó lâm vào cảnh ế ẩm, vất vưởng trên thị rường và đứng trước nguy cơ “khai tử”.

Nhiều người cho rằng với thị trường ô tô đang trong giai đoạn phát triển như ở Việt Nam, ô tô có giá bán hấp dẫn, cạnh tranh sẽ càng bán chạy... Tuy nhiên, trong thời buổi công nghệ, thị hiếu người tiêu dùng không ngừng thay đổi điều đó không phải bao giờ cũng đúng.

Thiết kế có phần cục mịch với những chi tiết thiếu thẩm mĩ trên Suzuki Celerio như tay nắm cửa dạng lật – vốn chỉ thấy trên các dòng xe sản xuất những năm 1990 trở về trước cùng với khoang nội thất thiết hụt trang bị tiện nghi, hệ thống an toàn nghèo nàn… Chính là lý do khiến Celerio không thể cạnh tranh nổi với Honda Brio, Toyota Wigo hay ngay cả VinFast Fadil – vốn có giá cao nhất nhì phân khúc nhưng lại sở hữu nhiều trang bị, công nghệ an toàn.