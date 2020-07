Phí trước bạ giảm 50%, hãng xe nào hưởng lợi nhiều nhất?

Nghị định 70 giảm 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực từ 28.6 đến 31.12.2020 hứa hẹn giúp thị trường ô tô Việt bùng nổ trong thời gian tới sau thời gian dài im ắng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là từ thời điểm dự thảo về giảm phí trước bạ được truyền thông đăng tải. Sau nhiều ngày chờ đợi, đây chính là thời điểm người tiêu dùng Việt bung tiền sắm xe nhận ưu đãi kép từ cả chính sách lẫn chương trình khuyến mãi kích cầu của một số hãng xe.

Kia, Mazda, Hyundai, Toyota, Ford, VinFast... hưởng lợi

Phí trước bạ với ô tô con dưới 9 chỗ ngồi hiện đang ở mức 10-12% tùy từng địa phương. Với xe lắp ráp trong nước con số này chính thức giảm còn 5-6% kể từ ngày 28.6 đến hết năm nay. Ưu đãi mới từ chính sách giúp các hãng xe như Kia, Mazda, Hyundai, Toyota, VinFast thúc đẩy doanh số nhờ tiết kiệm được từ 20 cho tới gần trăm triệu đồng tiền phí trước bạ.

Cụ thể, một số xe bán chạy ở Việt Nam như Kia Morning được ưu đãi giảm phí trước bạ trên dưới 20 triệu đồng tùy địa phương và phiên bản. Toyota Vios cũng được giảm từ 24-31 triệu đồng trong khi mẫu Fortuner cao cấp hơn mức giảm giá có thể lên tới trên dưới 60 triệu đồng tùy phiên bản. Cùng phân khúc giá, Hyundai SantaFe cũng được hưởng lợi tương đương nhờ được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Xe bình dân giảm được từ 20 đến gần 100 triệu đồng nhờ phí trước bạ giảm 50%

Với chính sách mới, có khoảng hơn 30 mẫu xe đang bán tại Việt Nam được hưởng lợi về phí trước bạ so với phần còn lại của xe nhập khẩu. Trong đó, hầu hết là xe bình dân với giá trị dưới 1 tỉ đồng, số xe hơn 1 tỉ đồng không nhiều khiến chi phí tiết kiệm được chỉ quanh mức dưới 100 triệu đồng, phổ biến nhất ở ngưỡng 30 triệu đồng. Lợi thế này là không đủ lớn mang tính tuyệt đối bởi giá trị của nó chỉ tương đương 1 chương trình khuyến mãi của đại lý hay nhà phân phối xe nhập khẩu.

Lợi thế tuyệt đối gọi tên Mercedes-Benz

Là thương hiệu xe sang duy nhất lắp ráp xe tại Việt Nam đã cho Mercedes-Benz rất nhiều lợi thế ngay cả khi chưa được ưu đãi phí trước bạ. Bởi khác với xe bình dân, Đông Nam Á không phải là công xưởng sản xuất của xe sang, hầu hết xe nhập về Việt Nam vẫn đến từ châu Âu, Nhật, Mỹ, vẫn phải chịu thuế nhập khẩu khoảng 70%. Những kỳ vọng về xe châu Âu hưởng thuế nhập khẩu 0% khi Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do EVFTA cũng phải chờ từ 7-10 năm nữa chưa tính những thay đổi trong chính sách.

Trong khi đó, với phí trước bạ giảm 50%, nghiễm nhiên người mua xe Mercedes-Benz tiết kiệm “bèo bèo” trên dưới 100 triệu đồng cho phiên bản “giá rẻ” như C200, hơn trăm triệu đồng cho dòng E, GLC. Thậm chí một số phiên bản cao cấp được lắp ráp ở Việt Nam như S 450 Luxury, người tiêu dùng có thể tiết kiệm được 250-298 triệu đồng.

Mercedes-Benz mới là hãng xe nhận được nhiều lợi thế nhất khi phí trước bạ giảm 50%

So với số tiền 5 tỉ đồng để sở hữu xe, rõ ràng không phải khách hàng nào cũng lăn tăn khoảng 300 triệu đồng tiết kiệm được nhưng nó cũng đủ lợi thế để giúp Mercedes-Benz tăng sức hút trong mắt khách hàng trước các đối thủ còn lại trên thị trường. Bởi người mua xe BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Jaguar, Volvo, Maserati hoàn toàn không được hưởng ưu đãi này chưa kể thuế nhập khẩu khoảng 70% cũng được đánh giá là nặng hơn so với thuế nhập khẩu linh kiện mà Mercedes-Benz phải chịu.

Đó cũng là lý do khi đặt lên bàn cân so sánh Mercedes-Benz được đánh giá là thương hiệu hưởng lợi nhiều nhất bởi so với các nhà nhập khẩu xe bình dân vốn hầu hết nhập xe từ ASEAN được ưu đãi thuế 0%, xe nhập khẩu hạng sang rất khó để khuyến mãi tất tay để bù đắp những “thiệt thòi” của người tiêu dùng khi không được hưởng ưu đãi phí trước bạ. Ngay cả khi chơi lớn thì đây cũng là “thiệt hại” ăn vào lợi nhuận của hãng trong khi với Mercedes-Benz đã có nhà nước lo.