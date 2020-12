Phòng dịch Covid-19, ô tô giao khách được đặt trong túi nilon

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang bùng phát và lây lan nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới , các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách mua xe. Bên cạnh việc khử khuẩn vẫn được nhiều hãng xe áp dụng, hãng ô tô giá rẻ của Ấn Độ - Tata Motor vừa áp dụng cách thức mới giúp khách hàng an tâm hơn khi mua ô tô giữa mùa dịch bệnh.

Theo đó, sau khi khách hàng đặt mua, chiếc xe sẽ được Tata Motor kiểm tra, khử khuẩn, sau đó đưa vào hộp nilon lớn có tên gọi Safety Bubble (bong bóng an toàn) và chờ ngày giao đến tay khách hàng. Với cách làm này, sau khi chiếc xe đã được khử khuẩn sẽ không một ai có thể chạm vào xe cho đến khi nó được giao đến tay khách đặt mua, qua đó có thể phần nào hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Bong bóng an toàn Tata sẽ được áp dụng rộng rãi tại các đại lý của Tata trong thời gian tới

Ý tưởng về việc đưa xe mới vào “Bong bóng an toàn” trước khi giao khách đã được các nhân viên Tata Motor đưa ra từ tháng 8.2020 trong chương trình Sanitized by Tata Motors, nhằm gia tăng mức độ an toàn cho khách hàng mua xe giữa mùa dịch Covid-19.

Sáng kiến này bao gồm việc làm sạch, vệ sinh xe cùng với các biện pháp giảm tiếp xúc tiếp với xe trước khi giao đến tay khách hàng. Bong bóng an toàn Tata sẽ được áp dụng rộng rãi tại các đại lý của Tata trong thời gian tới. Trước đó, Tata đã áp dụng một loạt biện phát an toàn cho hoạt động phân phối ô tô tại Ấn Độ như vệ sinh và chăm sóc xe cộ, cung cấp thiết bị vệ sinh, nước rửa tay, găng tay và hộp đựng khăn giấy cho các đại lý cũng như khách hàng đến mua xe.