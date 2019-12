Theo thông tin được công bố chính thức, ứng dụng “My Honda+” do Honda Việt Nam và FPT Software phối hợp phát triển, cung cấp rất nhiều tiện ích hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng sản phẩm như: Bảo hành điện tử (thay phiếu bảo hành), theo dõi lịch sử sửa chữa, quá trình bảo dưỡng cũng như số lần kiểm tra định kỳ còn lại; tìm kiếm đại lý của Honda khắp cả nước, tìm hiểu thông tin chi tiết của các sản phẩm, đăng ký lái thử… Ngoài ra, ứng dụng cũng sẽ thông báo cho người dùng khi có chương trình khuyến mãi mới, chương trình giải trí, nhắc khách hàng bảo dưỡng xe khi đến hạn… cùng nhiều thông tin khác.

“Công việc phải di chuyển nhiều bằng xe máy nên tôi cũng cần đưa xe đi chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Tôi cài đặt My Honda+ và ứng dụng nhắc tôi về vấn đề này. Tôi cũng đã mất phiếu bảo hành nhưng việc có apps này đã giải quyết điều đó”, Linh Nga, một khách hàng của Honda tại Hà Nội cho biết.

Giao diện ứng dụng My Honda+

Trước My Honda+, một số hãng sản xuất xe máy cũng đã phát hành ứng dụng của mình, nhưng với những tính năng đơn lẻ chưa hợp nhất. My Honda+ là ứng dụng hiếm hoi tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng về bảo hành, tìm kiếm đại lý, thông tin sản phẩm…. Tương thích với cả 2 hệ điều hành là iOS và Android, đến nay My Honda+ đã thu hút hơn 100.000 lượt tải, nằm trong Top 10 apps tiện ích trên Apple App Store.

Đặt tên cho ứng dụng là “My Honda+”, Honda Việt Nam hy vọng sẽ phát triển được một ứng dụng mang lại nhiều quyền lợi nhất có thể cho khách hàng, giúp họ được sở hữu và chủ động trải nghiệm tất cả các tiện ích trên hệ thống.

Trong 20 năm tại Việt Nam, Honda đã liên tục nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đột phá công nghệ bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong quá trình phát triển, Honda chú trọng việc cải tiến sản phẩm phù hợp nhất với địa hình, văn hóa đi lại của người Việt. Hãng cũng có nhiều hoạt động hợp tác với các đơn vị, công ty tại Việt Nam để nâng cao trải nghiệm của khách hàng tại đây.

Việc ra mắt ứng dụng là bước đệm để Honda Việt Nam tiến đến việc đưa công nghệ Big Data vào hoạt động của hãng, với mục đích quản lý thông tin, nâng cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Với sự bùng nổ công nghệ trong thời đại công nghệ số, sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước đột phá trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng các phương tiện ôtô và xe máy tại thị trường Việt Nam và đặc biệt là một kênh thông tin liên lạc gần gũi và kịp thời giữa Honda và khách hàng Việt.

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tháng 3.2019, Honda tiếp tục chiếm thị phần khống chế tại Việt Nam trong năm tài chính 2019 (từ tháng 4.2018 đến tháng 3.2019) khi bán ra 2,56 triệu xe máy. Chỉ trong quý 3/2019, thống kê sơ bộ Honda bán gần 700.000 sản phẩm xe máy ra thị trường, chiếm 80,6% thị phần.

Honda là thương hiệu xe máy - ô tô quen thuộc với người Việt

Trong suốt 3 năm qua, FPT Software và Honda Việt Nam đã có nhiều bước hợp tác chiến lược để phát triển, nâng cấp công nghệ; nhiều dự án được triển khai mà app My Honda+ chỉ là một trong các dự án tiêu biểu. “Chúng tôi thực sự đánh giá cao nỗ lực của FPT Software” CEO Honda Việt Nam, ông Keisuke Tsuruzono cho biết.

“Không chỉ cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho khách hàng trên thế giới, FPT Software cũng chú trọng việc mang các giải pháp công nghệ của mình phổ biến với người dùng tại Việt Nam, mà Honda Việt Nam cùng dự án này là một trong số đó”, đại diện FPT Software cho biết.

Trong thời gian tới, FPT Software và Honda Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp ứng dụng này để mang lại nhiều tiện ích hơn nữa đáp ứng nhu cầu của người dùng xe Honda.

Việc triển khai thành công các ứng dụng công nghệ vào đời sống đã chứng minh vai trò của FPT Software trong việc mang tới ngày càng nhiều giải pháp công nghệ gần gũi và có giá trị trực tiếp cho cộng đồng. Đây cũng là một trong những hướng đi của FPT Software trong thời gian tới, với tư cách là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam.