Sedan hạng B dưới 650 triệu đồng – phân khúc ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ sau cú lao dốc trong tháng 4.2020 do gánh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, so với giai đoạn đầu năm, cuộc đua giảm giá, cải tiến mẫu mã của từng mẫu xe... bắt đầu tạo ra sự phân hoá trong cuộc đua doanh số. Trong đó, với lợi thế về thương hiệu, mức độ phổ biến và danh tiếng trên thị trường trong những năm qua... Toyota Vios vẫn đang hút khách để dẫn đầu với doanh số bán trong tháng 5.2020 đạt gần 2.000 xe, tăng 44% so với tháng 4.2020. Hyundai Accent do TC Motor lắp ráp, phân phối xe tại Việt Nam vẫn đang nỗ lực bám đuổi. Trong tháng 5.2020, doanh số bán mẫu sedan mang thương hiệu Hàn Quốc đạt tỉ lệ tăng tương ứng Vios, nhưng dừng ở mức 1.128 xe.