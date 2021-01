Sedan hạng C: KIA Cerato lên đỉnh bảng xếp hạng tháng 12.2020

Cuộc “thanh lọc” lực lượng trong vòng 3 năm qua khi lần lượt hai mẫu xe Mỹ - Ford Focus, Chevrolet Cruze rời bỏ cuộc đua tranh khiến phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại 5 cái tên, gồm: KIA Cerato, Mazda3, Hyundai Elantra, Honda Civic hay Toyota Corolla Altis…

VIDEO: Ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam tháng 12.2020?

Trong số này, những cái tên gạo cội từng được xem là “hàng hot” một thời như Honda Civic, Toyota Corolla Altis… đang dần đánh mất vị thế vốn có, khiến cuộc đua tranh đến ngôi vương “Sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam” chỉ còn là màn so găng nội bộ giữa KIA Cerato và Mazda3 – đều do Trường Hải (THACO) lắp ráp, phân phối.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam trong tháng 12.2020

Cerato đang trở thành "gà đẻ trứng vàng" của hãng KIA tại Việt Nam. Tháng 12.2020 mẫu sedan hạng C này đạt doanh số 1.810 xe, tăng 73 xe so với tháng 11.2020, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam.

Trong khi đó, vị trí thứ 3 vẫn đang được Hyundai Elantra cũng cố vững chắc với 783 xe bán ra trong tháng 12.2020, tăng 194 xe so với tháng 11.2020. Qua đó góp phần nâng tổng doanh số bán hàng năm 2020 lên mức 4.694 xe.

Mazda3 đánh mất vị trí dẫn đầu do phiên bản mới có giá bán khá cao

Sự vươn lên của các mẫu xe Hàn Quốc đang gián tiếp đẩy Toyota Corolla Altis xuống cuối bảng xếp hạng. Vốn có lợi thế về thương hiệu, cũng như niềm tin đã được khẳng định với người tiêu dùng suốt gần 15 năm tại thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, việc chỉ thay đổi nhỏ giọt, trong khi các đối thủ khác không ngừng lột xác... chính là lý do khiến Toyota Corolla Altis mất dần sức hút.

Doanh số bán hàng trong tháng 12.2020 của Toyota Corolla Altis chỉ đạt 579 xe. Trong khi đó, Honda Civic là mẫu xe duy nhất được nhập khẩu nguyên chiếc có doanh số bán ra là 333 chiếc, thấp nhất trong số các đối thủ trong phân khúc. Điều này cũng không quá bất ngờ khi Civic không thuộc diện được miễn giảm lệ phí trước bạ 50% như các mẫu xe còn lại.

Toyota Corolla Altis chưa thể tìm lại được hào quang của quá khứ

Kết thúc năm 2020, KIA Cerato đã chiếm được "ngôi vương" với doanh số cộng dồn đạt 12.033 xe bán ra thị trường Việt Nam, trở thành mẫu xe hạng C được yêu thích nhất trong năm vừa qua.