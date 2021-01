Sedan hạng D năm 2020: VinFast Lux A2.0 đả bại Toyota Camry

2020 là năm đầy biến động với toàn bộ nền kinh tế thế giới trong đó có thị trường xe do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt đại dịch cùng các chính sách kích cầu, ưu đãi từ chính phủ và doanh nghiệp, thị trường xe Việt không bị ảnh hưởng quá nhiều chỉ giảm gần 16.000 xe con bán ra thị trường so với năm 2019. Trong đó phân khúc sedan hạng D gần như không bị ảnh hưởng nhiều thậm chí có phần tăng với đóng góp không nhỏ đến từ mẫu Lux A2.0 của VinFast.

Cụ thể, hãng xe Việt đã bán được 6.013 chiếc Lux A2.0 trong năm 2020, thành tích này giúp nó phá kỉ lục đứng đầu doanh số trong suốt nhiều năm của Toyota Camry khi chỉ bán ra 5.406 chiếc (giảm 22 chiếc so với năm ngoái). Nếu như trong năm 2019 thành tích của Lux A2.0 chỉ vượt qua Mazda6 trở thành đối thủ chính có “mặt mũi” ngạnh kháng với Toyota Camry thì 2020 là năm mẫu xe Việt khẳng định vị trí dẫn đầu.

Doanh số đứng đầu của Lux A2.0 có thể coi là cú sốc với nhiều người. Phải biết rằng đây là mẫu xe hoàn toàn mới đến từ một thương hiệu nội địa chưa có kinh nghiệm trong ngành mới chỉ gia nhập thị trường chưa đầy 2 năm trong khi Toyota Camry lại là tường thành bất bại trong phân khúc sedan hạng D suốt nhiều năm giống như Vios trong phân khúc sedan hạng B.

Thành tích của Lux A2.0 hiện phần lớn đến từ những chiến dịch ưu đãi rầm rộ như thu cũ đổi mới, giảm giá kích cầu, tặng thẻ giảm giá khi mua nhà VinHome hay hỗ trợ trả góp 0% trong 2 năm, miễn phí trước bạ cùng nhiều dịch vụ sau bán hàng hấp dẫn. Nhờ vậy, mặc dù định vị phân khúc cao với giá khởi điểm hơn kha khá so với đối thủ nhưng giá bán thực tế trong năm 2020 thường xuyên thấp hơn trên dưới 100 triệu đồng cũng là lợi thế lớn của Lux A2.0. "Phần cứng" của xe sang 5-Series cùng với các chiến dịch ưu đãi hấp dẫn giúp Lux A2.0 dễ dàng bỏ xa cả tượng đài Toyota Camry.

Phần còn lại của phân khúc gần như không thay đổi nhiều, Mazda6 vẫn tiếp tục giữ doanh số đều đặn với 1.653 xe bán ra, giảm nhẹ 22 chiếc so với năm 2019. Đây được xem là thành tích tốt nếu so với cái bóng quá lớn từ Toyota Camry hay làn gió mới mạnh mẽ của Lux A2.0. Nhưng vẫn là câu chuyện buồn nếu nhìn lại quá khứ cách đây 4-5 năm, Mazda6 từng có nhiều lần bám đuổi sít sao mẫu xe đồng hương về doanh số.

Ngoại trừ VinFast, 2020 cũng là năm đáng ăn mừng với Kia Optima khi ghi nhận doanh số 949 xe, nhiều hơn 163 xe so với năm ngoái. Dù không nhiều nhưng cũng là thành tích đáng ghi nhận trong phân khúc vốn có hai chúa sơn lâm so tài. Mặc dù không có lợi thế về thương hiệu nhưng Optima lại gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị đi kèm mức giá hấp dẫn nhất phân khúc.

So với những đối thủ phía trên, dù vẫn đạt 285 xe, tăng nhẹ 33 chiếc so với năm ngoái nhưng 2020 vẫn tiếp tục là một năm ảm đạm của Honda Accord. Chiếc sedan cao cấp nhất của Honda vẫn đứng chót bảng xếp hạng doanh số phân khúc sedan hạng D dù có thương hiệu tốt. Giá bán cao cùng với việc Honda Việt Nam dường như không quá mặn mà với phân khúc khiến Accord nhạt nhòa hơn hẳn so với các đối thủ cả về độ phủ thương hiệu tới doanh số.