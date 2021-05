Siêu xe 'khó mua' Ford GT đầu tiên về Việt Nam

Khi mới bắt đầu mở bán, chỉ có 200 khách hàng may mắn trở thành chủ nhân của chiếc Ford GT. Không ít đại gia trên thế giới sở hữu số tài sản kếch xù trong tay nhưng không thể mua siêu xe Ford GT mặc dù giá bán xuất xưởng chỉ khoảng 400.000 USD. Song song đó, Ford còn yêu cầu các khách hàng này phải ký cam kết không sang nhượng lại siêu xe này dưới bất kì hình thức nào trong vòng hai năm đầu tiên sở hữu. Đó là lý do vì sao giá bán chiếc xe này trên thị trường xe cũ cao hơn gấp đôi so với giá xe mới. Một trong những chiếc Ford GT xuất hiện tại Việt Nam càng làm chiếc xe trở nên đặc biệt hơn.