Singapore Motor Show 2020: Không hào nhoáng… nhưng rất ‘hoành tráng’

Singapore Motor Show 2020 - một trong những triển lãm ô tô lớn trong khu vực Đông Nam Á đã chính thức khai màn từ ngày 9 đến 12.1 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Suntec City, Singapore. Đây là lần thứ 6 triển lãm này được tổ chức tại đảo quốc sư tử và như thường lệ vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng Singapore.

Không “rườm rà” - Đúng chất triển lãm xe

Trong bối cảnh rất nhiều triển lãm về ô tô trên thế giới đang dần đánh mất sức hút, khá bất ngờ khi Triển lãm ô tô Singapore dường như vẫn giữ được vị thế và tiếp tục là “sân chơi” hấp dẫn, thu hút sự tham gia của gần 40 thương hiệu xe, công nghiệp phụ trợ ô tô. Trong đó, có đến hơn 100 mẫu xe ô tô được trưng bày tại 2 tầng trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Suntec City.

Triển lãm ô tô Singapore 2020 vẫn giữ được sức hút nhờ cách tổ chức mới, đơn giản và tập trung vào việc trưng bày xe hơn

Thành công của triển lãm năm nay bên cạnh đến từ nhu cầu của thị trường ngày càng tăng, phần nào đó còn cộng hưởng từ việc Ban tổ chức đã đổi mới phương thức tổ chức, đưa triển lãm đến gần hơn với công chúng. Bằng chứng là Triển lãm ô tô Singapore 2020 được tổ chức “gọn gàng” hơn, ít thủ tục hơn. Sự “gọn gàng” thể hiện rõ nhất với chương trình khai mạc “không thể ngắn hơn” và bài phát biểu dài…chưa đầy 2 phút của ông Glenn Tan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ô tô Singapore (đơn vị tổ chức triển lãm).

Ông Glenn Tan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ô tô Singapore (đơn vị tổ chức Triển lãm ô tô Singapore 2020) gây bất ngờ với bài phát biểu khai màn chưa đến… 2 phút

Chưa hết, sự tinh giản cũng dễ nhận thấy trong từng gian hàng trưng bày tại triển lãm. Những “show diễn” hào nhoáng với sự xuất hiện của giới người mẫu, diễn viên được Ban tổ chức yêu cầu hạn chế tối đa, thậm chí cắt bỏ, nhường sàn diễn chính cho những mẫu xe được khách hàng trông đợi. Động thái này theo lý giải của ông Glenn Tan, nhằm tiết giảm chi phí tổ chức, đảm bảo các hãng xe có một sân chơi công bằng hơn với mức phí hợp lý. Đồng thời cũng đảm bảo giữ đúng “chất” của một kỳ triển lãm ô tô.

Sân chơi hấp dẫn, hơn 20 xe mới trình làng

Sự hấp dẫn của Triển lãm ô tô Singapore 2020 thể hiện thông qua dàn xe hoành tránh được các hãng xe mang đến trình diễn. Trong tổng số hơn 100 mẫu xe trưng bày, đáng chú ý có sự xuất hiện của hơn 20 mẫu xe mới hoặc hoàn toàn mới. Thứ “gia vị” được chờ đợi bậc nhất của một kỳ triển lãm xe.

“Tân binh” Kia Seltos giúp gian hàng Kia hút khách thưởng lãm

Trong ngày khai màn, gian hàng Kia là một trong những “tụ điểm” nổi bật nhất tại Triển lãm ô tô Singapore 2020 nhờ sự xuất hiện của “tân binh” Kia Seltos. Mẫu xe crossover đô thị được hãng xe Hàn Quốc ra mắt khách hàng Đông Nam Á lần đầu tiên tại Singapore với phiên bản GT Line khá bắt mắt. Nhìn chung, diện mạo Kia Seltos không khác nhiều mẫu concept SP Signature trình làng trước đó với đèn pha LED mỏng nối liền lưới tản nhiệt “mũi hổ” đặc trưng của Kia. Bên trong xe, Seltos nổi bật với trang bị hình cảm ứng kích thước lên tới 10,25 inch, cùng với đó là hệ thống âm thanh Bose 8 loa.

Trong khi đó, Toyota mang đến triển lãm dàn xe hùng hậu với khá nhiều “gương mặt” quen thuộc như Vios, RAV4, Prius. Tuy nhiên, “vedette” trong gian hàng của hãng xe Nhật Bản phải kể đến thế hệ mới của Corolla Altis. Mẫu xe được xây dựng trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA) mới, nền tảng từng xuất hiện trên những mẫu xe “anh em” nhà Toyota, trong đó có Camry 2019. So với thế hệ cũ, Toyota Corolla Altis sở hữu diện mạo góc cạnh, vuông vức hơn và trẻ trung hơn. Ngoài ra, Altis thế hệ thứ 12 cũng được bổ sung gói an toàn Toyota Safety Sense.

Toyota Corolla Altis thế hệ mới trình làng tại Singapore, dự kiến về Việt Nam trong năm 2020

Không kém cạnh các đối thủ, Mazda cũng xuất hiện khá ấn tượng tại Triển lãm ô tô Singapore 2020 với phong cách “không giống ai” khi mang đến dàn xe toàn màu đỏ. Nổi bật nhất là sự hiện diện của “tân binh” CX-30. Giống với đối thủ Seltos của Kia, Mazda CX-30 lần đầu ra mắt khách hàng Đông Nam Á và cũng là cái tên rất được chờ đợi.

Ngoài những cái tên kể trên, Triển lãm ô tô Singapore 2020 còn là sàn diễn của rất nhiều mẫu xe mới khác. Mitsubishi “nhá hàng” mẫu xe đô thị Space Star thế hệ mới (còn có tên gọi khác là Mirage tại Việt Nam và nhiều thị trường khác) với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield sắc sảo hơn. Suzuki đưa mẫu SUV cỡ nhỏ Jymmy tham dự triển lãm. Peugeot cũng ghi dấu ấn bằng sự xuất hiện của mẫu SUV mới 2008, “đàn em” hai mẫu xe đang rất thành công 3008 và 5008.

Mazda CX-30 cũng là “tân binh” rất được chờ đợi tại Singapore nói riêng và thị trường Đông Nam Á nói chung

Trong khi đó, Hyundai mang đến dàn xe hùng hậu hơn 10 chiếc và đáng chú ý có mẫu xe hoàn toàn mới Hyundai Venue. Mẫu crossover được định vị nằm dưới “đàn anh” Kona từng ra mắt thị trường toàn cầu hồi tháng 4.2019 tại Triển lãm ô tô New York và đến nay chính thức đánh dấu sự hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.

Trong phân khúc xe sang, đáng chú ý nhất là màn “chào sân” của “chiến binh địa hình” Land Rover Defender mới. Đặc biệt hơn khi Singapore là thị trường đầu tiên mẫu SUV này xuất hiện tại châu Á. Trong khi đó, Lexus giới thiệu mẫu LC Special Edition, Porsche trình làng phiên bản Coupe của mẫu Cayenne, Audi mang đến triển lãm A1 Sportback và mẫu xe điện e-Tron đã từng hiện diện tại Việt Nam.

Xe điện lên ngôi, kết nối xu hướng

Cùng với màn ra mắt của hàng loạt xe mới, Triển lãm ô tô Singapore 2020 cũng mang “thông điệp” hướng đến tương lai với sự xuất hiện của khá nhiều mẫu “xe xanh” sử dụng động cơ điện hoặc lai điện. Thậm chí, nhiều thương hiệu mang đến đội hình với xe điện chiếm số đông.

Hyundai mang đến triển lãm nhiều dòng xe điện thân thiện với môi trường, trong đó đáng chú ý có bộ đôi IONIQ

“Chịu chơi” nhất là Hyundai. Thương hiệu xe Hàn mang đến dàn xe hùng hậu hơn 10 chiếc. Trong đó có nhiều mẫu xe điện hoặc lai điện (hybrid) nổi bật như Kona Electric, IONIQ Electric, IONIQ Hybrid. Trong khi đó, Nissan cũng không kém cạnh với sự xuất hiện của mẫu xe gia đình dành riêng cho thị trường Singapore Nissan Serena e-POWER, cùng với đó là mẫu xe đã khá phổ biến Nissan LEAF.

Trong bối cảnh xe điện dần trở thành xu hướng, Subaru cũng trình lãng Forester e-Boxer Hybrid

Dù không “đông đảo” như Hyundai hay Nissan, Toyota cũng mang đến mẫu Prius. Kia có sự góp mặt của Niro Electric, còn Subaru trình làng mẫu xe Forester e-Boxer Hybrid. Riêng phân khúc xe sang, Porsche góp mặt mẫu Cayenne e-Hybrid, trong khi hãng xe Thụy Điển Volvo mang đến dòng S60.