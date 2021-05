Sở hữu Toyota Vios dễ dàng chỉ với 5,2 triệu đồng/tháng

Nhiều người Việt nghĩ rằng “mua xe hơi làm gì, có thì thừa không có thì thiếu” bởi hạ tầng giao thông chưa tốt, kẹt xe, chỗ để xe, chi phí nuôi xe mỗi tháng… thà để tiền đó đi taxi hoặc xe máy còn hơn. Nhưng sau khi đã sở hữu xe hơi thì hầu hết họ lại thốt lên rằng “biết thế, mua xe từ lâu rồi”. Bạn cứ thử nghĩ về những ngày mưa phùn gió bấc giá rét, những chuyến về quê mỗi dịp lễ tết nhồi nhét trên xe đò, những ngày nắng như đổ lửa phơi mặt ra đường… và cả những chuyến đi dã ngoại cuối tuần của cả nhà nữa. Sẽ tuyệt hơn nếu có một cái xe hơi, nó giải quyết tất cả mọi vấn đề đi lại, có thể mở ra cơ hội và giúp bạn có cuộc sống tốt hơn. Trước đây, ô tô là một tài sản lớn nhưng giờ nó dần trở về là một phương tiện di chuyển đúng nghĩa. Chi phí để sở hữu một chiếc xe hơi giờ đã khá dễ dàng với rất nhiều người, nhiều gia đình Việt.

Đơn cử như gói ưu đãi mua xe của Toyota Việt Nam dành cho khách hàng mua Vios với mức trả trước chỉ chưa tới 100 triệu đồng, số tiền trả mỗi tháng cũng chỉ khoảng 5,2 triệu đồng. Thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn và không tốn các loại phí bởi vay trực tiếp từ Công ty Tài chính Toyota. Những chính sách trả góp như thế đã giúp cho rất nhiều người Việt hiện thực hóa được giấc mơ sở hữu xe hơi. Dĩ nhiên, bạn có thể dùng chiếc xe để làm kế sinh nhai, chạy dịch vụ hoặc phục vụ cho công việc, gia đình, bản thân. Bên cạnh gói vay rất ưu đãi, thì Toyota cũng thực hiện chương trình khuyến mãi tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá hơn 11 triệu đồng cho khách hàng mua xe Vios mới. Có thể nói đây là thời điểm rất thuận lợi để bạn sở hữu một chiếc xe hơi.

Vì sao lại lấy ví dụ là chiếc Toyota Vios? Bởi đó là mẫu xe được ví như xe “quốc dân”, xe cho mọi người, mọi gia đình mua xe lần đầu. Và, hiếm có người Việt trưởng thành nào lại không biết tới cái tên Vios. Gần 20 năm ra mắt khách hàng với gần 200 ngàn xe đã được giao tới tay khách hàng tại Việt Nam. Vios thành công vì nó đánh đúng tâm lý và những gì mà khách hàng Việt cần ở một chiếc xe hơi phổ thông. Sự bền bỉ, tiết kiệm xăng, kinh tế trong sử dụng vận hành bảo dưỡng, sửa đâu cũng được với phụ tùng luôn sẵn có, thậm chí bán lại giá vẫn cao. Tất cả tính thực dụng của một chiếc xe hơi đều có thể tìm thấy trên Vios.

Ngay cả phiên bản 2021 của mẫu xe này cũng là sự kế thừa mọi giá trị cốt lõi đó bên cạnh sự thay đổi thiết kế ngoại thất theo hướng trẻ trung hiện đại cũng như bổ sung thêm nhiều tính năng tiện ích ở nội thất và an toàn. Vios mới vẫn sở hữu không gian cốp chứa đồ, độ rộng cửa lớn nhất phân khúc. Sàn để chân phía sau phẳng, bệ tỳ tay cho hàng ghế thứ hai, tựa đầu cho cả ba vị trí, hàng ghế thứ 2 gập 60:40 để gia tăng không gian cốp. Hay như hệ thống điều hòa của Vios cũng làm mát nhanh và sâu nhất. Một thí nghiệm đã được tiến hành khi bật điều hòa mức lạnh nhất, sau chừng 5 phút, nhiệt độ đo được ở cửa gió điều hoà Vios là khoảng 2,6 độ, trong khi các mẫu xe cùng phân khúc là 4 - 5 độ… Vios ăn điểm và thành công nhờ vào những điều thực dụng rất sát sườn với người tiêu dùng hằng ngày như thế.

Chưa kể, Vios được xem là chiếc xe an toàn bậc nhất. Đạt chứng nhận 5 sao của ASEAN NCAP với hàng loạt các trang bị an toàn chủ động, bị động như phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, ổn định thân xe VSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến quanh xe… Khi chọn một chiếc xe hơi phổ thông bình dân, bạn nên chọn một chiếc xe thực dụng về mọi mặt để phục vụ mọi nhu cầu sử dụng hằng ngày như tiết kiệm xăng, ngồi rộng rãi, điều hòa mát lạnh, ít phải bảo dưỡng, sửa đâu cũng được, an toàn… chứ đừng dễ bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng để rồi mình lại phải đi phục vụ cái xe. Vios 2021 lại có được cả hai thứ, thiết kế trẻ trung năng động đầy tiện ích hiện đại bên cạnh tính thực dụng vốn đã trở thành giá trị cốt lõi làm nên thành công suốt gần 20 năm qua.